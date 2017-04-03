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Финский министр: в стране наблюдается острая нехватка рабочей силы

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Alexander Demianchuk/Alexander Demianchuk/TASS

В Финляндии имеется сто тысяч вакансий, а безработными числятся 300 000 человек. По словам министра экономического развития Финляндии Мики Линтиля, от нехватки рабочих рук страдают не только столичный регион, а также провинции, пишет YLE.

"Я посещал разные провинции, и везде говорят, что существует нехватка рабочей силы", - сказал Линтиля.

Рост спроса на рабочую силу обусловлен, в частности, оживлением экономики и подъемом судостроительной промышленности в Турку и Раума, а также новым заказом, который получил автомобильный завод в Уусикаупунки. Также в лесной промышленности и строительстве наблюдается бум.

В то же время в Финляндии 300 000 человек остаются без работы.

"Нам необходимо рассмотреть меры по повышению мобильности рабочей силы", - говорит Линтиля.

По его словам, правительство сможет, например, ввести новые субсидии, направленные на повышение мобильности рабочей силы. Он говорит, что правительство рассмотрит вопрос после муниципальных выборов в конце апреля.

Линтиля также считает необходимым рассмотреть меры по повышению уровня занятости иммигрантов.

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