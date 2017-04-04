Вадим Штепа. Россия: новая революционная весна?

Столетний юбилей Февральской революции 1917 года, который по новому стилю приходится на март, не прошел в России незамеченным. Власти никак не вспоминают эту годовщину, но оказалось, что история сама напомнила о себе.

Точно так же, как и сто лет назад, никто не ожидал массовых народных выступлений против действующего режима. Сегодня российская власть полностью игнорирует оппозиционера Алексея Навального – даже его имя не упоминается на государственном телевидении. Но он стал очень популярной фигурой благодаря антикоррупционным расследованиям, которые он публикует в Интернете. А поскольку пользователями Интернета в России является преимущественно молодежь, неудивительно, что она наиболее активно откликается на инициативы Навального.

Пропаганда терпит крах

На классическую демонстрацию с плакатами и речами в нынешней России практически невозможно получить разрешение от властей – тем более, если такую демонстрацию организует оппозиция и хочет провести ее в центре города. Но Навальный предложил интересный выход – провести протестное шествие 26 марта в виде обычной прогулки по тротуару. Этим он совершенно обескуражил полицию, которая задерживала в этот день даже случайных прохожих, показывая тем самым всю нелепость новейших российских запретов.

Демонстрации 26 марта стали крупнейшим оппозиционным мероприятием в России с 2012 года, когда избиратели массово протестовали против фальсификации выборов в Государственную думу. Но очень показательны два новых фактора.

Во-первых, это небывалое ранее участие молодежи в протестной акции. Навальный хотел посвятить уличное шествие своему расследованию коррупции премьера Дмитрия Медведева, но «тема» получилась гораздо шире. Оказалось, что российская молодежь массово не доверяет нынешней власти вообще. Историк Игорь Клямкин сравнивает эти молодежные протесты с теми, которые имели место в эпоху перестройки, когда молодежь также массово демонстрировала недоверие к государству и официальной коммунистической идеологии.

Сегодня официальная идеология в России другая – имперский патриотизм и клерикализм, но она вызывает то же самое неприятие у молодежи. Молодым людям свойственно обостренное чувство справедливости, и многие из них замечают, что за красивыми «патриотическими» лозунгами власть просто скрывает свою лживую, агрессивную и коррупционную политику. Фактически можно констатировать, что нынешняя российская официальная пропаганда потерпела крах в глазах молодого поколения.

И другой немаловажный момент: демонстрации не ограничились только Москвой, но прошли в десятках российских городов – от Владивостока до Калининграда. И эта ситуация действительно уже напоминает революционную, когда протесты охватывают всю страну. Ранее пропаганда заявляла, что в оппозиционных акциях участвуют только отдельные «национал-предатели» в Москве, которых финансирует Запад – но воскресенье 26 марта показало, что протест против режима является всенародным. И в нем сходятся многие лозунги – политические, экономические, социальные.

Известный российский регионовед Наталья Зубаревич так прокомментировала эти события: «Все крупнейшие города – участники протестов: Москва, Питер, Екатеринбург, Новосибирск – выразили недовольство тем, что отрыв власти от населения достиг немыслимых размеров. Борьба с коррупцией просто стала подходящим эвфемизмом. Неудовлетворение связано с отсутствием обратной связи и полным нежеланием истеблишмента видеть проблемы страны».