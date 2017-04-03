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СМИ: камеры в метро Петербурга засняли предполагаемого организатора взрыва

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Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Sergei Konkov/ITAR-TASS

Предполагаемый террорист попал на камеры видеонаблюдения в метро Петербурга. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленного источника, знакомого с ситуацией.

"Видеокамеры метро запечатлели предполагаемого организатора взрыва", - рассказал собеседник агентства. По не подтвержденным пока данным, взрывное устройство было оставлено в вагоне поезда в портфеле.

Журналисты агентства подчеркивают, что на данный момент не располагают официальным подтверждением этой информации, пишет newsru.com.

Позднее телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографию предполагаемого террориста. Журналисты отмечают, что мужчина зашел в метро на станции "Сенная площадь", оставил в вагоне метро рюкзак и вышел.

Как видно на кадре, сделанном камерой наблюдения, мужчина носит бороду. На нем была шапка. Правоохранительные органы не исключают, что мужчина оделся таким образом специально, чтобы ввести в заблуждение следствие, отмечает телеканал.

Журналисты агентства подчеркивают, что на данный момент не располагают официальным подтверждением этой информации.

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