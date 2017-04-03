СМИ: камеры в метро Петербурга засняли предполагаемого организатора взрыва

Предполагаемый террорист попал на камеры видеонаблюдения в метро Петербурга. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленного источника, знакомого с ситуацией.
"Видеокамеры метро запечатлели предполагаемого организатора взрыва", - рассказал собеседник агентства. По не подтвержденным пока данным, взрывное устройство было оставлено в вагоне поезда в портфеле.
Журналисты агентства подчеркивают, что на данный момент не располагают официальным подтверждением этой информации, пишет newsru.com.
Позднее телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографию предполагаемого террориста. Журналисты отмечают, что мужчина зашел в метро на станции "Сенная площадь", оставил в вагоне метро рюкзак и вышел.
Как видно на кадре, сделанном камерой наблюдения, мужчина носит бороду. На нем была шапка. Правоохранительные органы не исключают, что мужчина оделся таким образом специально, чтобы ввести в заблуждение следствие, отмечает телеканал.
Журналисты агентства подчеркивают, что на данный момент не располагают официальным подтверждением этой информации.
Фото обнаруженной бомбы на "Площади восстания" в метро Петербургаhttps://t.co/OVESpd8Fmm pic.twitter.com/mzPkYVXJd5— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 3 апреля 2017 г.
#ЭКСКЛЮЗИВ— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 3 апреля 2017 г.
Публикуем фото предполагаемого террориста, устроившего #взрыв в #метро Петербурга: https://t.co/6IYGIorlFV pic.twitter.com/6Po3RCy46f