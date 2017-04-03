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Машинист метро Петербурга помог предотвратить большее количество жертв

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: /AP

Действия машиниста поезда в метрополитене Санкт-Петербурга, в вагоне которого произошел взрыв, помогли предотвратить большее количество жертв, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Полученные в ходе первоначальных следственных действий данные, говорят о том, что машинист поезда, в вагоне которого произошел взрыв, грамотно действовал в сложившейся обстановке. Взрыв произошел на перегоне между станциями, но машинист принял абсолютно правильное решение не останавливать поезд, доехав до станции, что позволило незамедлительно приступить к эвакуации и помощи потерпевшим", - сказала Петренко.

"Не исключено, что это помогло предотвратить появление еще большего количества жертв", - заявила она. По ее словам, в настоящий момент следователями изымаются предметы имеющие значение в расследовании дела, также допрашиваются очевидцы и сотрудники метрополитена.

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