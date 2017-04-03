Машинист метро Петербурга помог предотвратить большее количество жертв

"Полученные в ходе первоначальных следственных действий данные, говорят о том, что машинист поезда, в вагоне которого произошел взрыв, грамотно действовал в сложившейся обстановке. Взрыв произошел на перегоне между станциями, но машинист принял абсолютно правильное решение не останавливать поезд, доехав до станции, что позволило незамедлительно приступить к эвакуации и помощи потерпевшим", - сказала Петренко.

"Не исключено, что это помогло предотвратить появление еще большего количества жертв", - заявила она. По ее словам, в настоящий момент следователями изымаются предметы имеющие значение в расследовании дела, также допрашиваются очевидцы и сотрудники метрополитена.