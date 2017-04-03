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Ужасная статистика: за три месяца в ДТП погибли 14 и пострадали 323 человека

BNS
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Скорая помощь. | ФОТО: Ants Liigus / Pärnu Postimees

За три первых месяца этого года в ДТП погибли 14 человек, травмы получили 323 человек.

В течение марта в ДТП на дорогах страны погибли семь человек, 83 участникам движения в результате ДТП потребовалась помощь врачей.

В автоавариях, произошедших по вине нетрезвых водителей, погиб один и пострадали 32 человека.

С января по март полиция отстранила от вождения 1407 нетрезвых водителей, в отношении 574 были возбуждены уголовные дела.

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