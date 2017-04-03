Ужасная статистика: за три месяца в ДТП погибли 14 и пострадали 323 человека
3 апреля 2017 г., 18:23
За три первых месяца этого года в ДТП погибли 14 человек, травмы получили 323 человек.
В течение марта в ДТП на дорогах страны погибли семь человек, 83 участникам движения в результате ДТП потребовалась помощь врачей.
В автоавариях, произошедших по вине нетрезвых водителей, погиб один и пострадали 32 человека.
С января по март полиция отстранила от вождения 1407 нетрезвых водителей, в отношении 574 были возбуждены уголовные дела.