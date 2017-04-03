Обзор самых кровавых терактов, совершенных в России

Буденновские заложники

В июне 1995 года группа террористов численностью 195 человек, возглавляемая Шамилем Басаевым, захватила более 1600 заложников в больнице города Буденновск (Ставропольский край) с целью вынудить российские власти остановить военные действия в Чечне.

После неудачного штурма и переговоров российские власти согласились дать террористам возможность беспрепятственно уйти, если они отпустят захваченных заложников. Террористическая группа Басаева вернулась в Чечню. В результате теракта погибли 129 человек, 415 ранены.

Взрывы жилых домов

С 4 по 16 сентября были взорваны жилые дома в Буйнакске (Дагестан), Москве и Волгодонске. Погибли 293 человека, ранены 651.

По данным следствия, взрывы в Москве и Волгодонске организовала одна и та же группа. Заказчики — арабские наемники Хаттаб и Абу Умар. Исполнители — Ачемез Гочияев, Хаким Абаев, Равиль Ахмяров, Денис Сайтаков, Адам Деккушев, Юсуф Крымшамхалов, Заур и Тимур Батчаевы.

Теракт на Дубровке

В 2002 году 23 октября — 26 октября в Москве группа чеченских боевиков под руководством чеченского сепаратиста Мовсара Бараева захватила свыше 900 заложников в здании Театрального центра на Дубровке.

Все террористы были уничтожены в ходе штурма здания, заложники освобождены, но 130 человек (в том числе 10 детей) погибли от действия усыпляющего газа, примененного спецназом при штурме, в сочетании с тяжелыми условиями, в которых находились заложники (трое суток в сидячем положении практически без еды и воды).

Нападение на Моздокский госпиталь

В августе 2003 года в Северной Осетии взорвано здание Моздокского госпиталя. Погибли 50 человек, более 60 ранены.

Взрывы в московском метро

В 2004 году было совершено два крупных взрыва в московском метро. 6 февраля — взрыв мощностью 4 кг в тротиловом эквиваленте, осуществленный террористом-смертником в поезде на перегоне между станциями «Автозаводская» и «Павелецкая» Московского метрополитена. Погибли 41 человека, около 120 ранены.

31 августа — взрыв у станции метро «Рижская». Женщина-смертница привела в действие взрывное устройство. Погибло 9 человек, и еще 50 получили ранения и были госпитализированы.

Нападение в Ингушетии

В ночь с 21 июня на 22 июня было осуществлено нападение на все объекты силовых ведомств Республики Ингушетия, в результате которого погибли сотни сотрудников разных ведомств.

Взрывы самолетов

В 2004 году были организованы взрывы самолетов Ту-154 и Ту-134 в воздухе над Тульской и Ростовской областями, осуществленные террористками-смертницами. Погибли 89 человек.

Террористический акт в Беслане

В сентябре 2004 года группа террористов захватила 1128 заложников в здании школы № 1 в Беслане (Северная Осетия). В результате теракта погибло 334 человека, из них 186 — дети. Свыше 800 ранено. Ответственность за теракт взял на себя Шамиль Басаев.

Беслан 2004 г.

Нападение в Нальчике

В октябре 2005 года в Нальчике было совершено нападение на здания отделов и подразделений МВД, Управления ФСБ, Центра «Т» и погранчасти 12-ю группами боевиков. В итоге были уничтожены 87 и задержано 50 террористов, убито 12 мирных жителей и 35 сотрудников полиции и силовых структур, ранено более 100 человек, из них 85 сотрудников правоохранительных органов.

Крушение поезда «Невский экспресс»

STRINGER/RUSSIA/REUTERS/SCANPIX

В ноябре 2009 года в результате взрыва произошло крушение поезда «Невский экспресс». В поезде находились 682 человека, из которых погибли 28 человек и пострадали 130.

Нападение в московском метро

REUTERS/SCANPIX

В марте 2010 года утром произошел взрыв на станции метро «Лубянка». Через 30 минут произошел еще один взрыв на станции «Парк Культуры». В результате терактов погибли 40 человек и более ста получили ранения.

Нападение в аэропорту Домодедово

В январе 2011 года в Москве в аэропорту Домодедово подорвал бомбу террорист-смертник. Погибли 37 человек, ранения разной степени тяжести получили 180 человек. Среди погибших граждане 13 стран.

REUTERS TV/REUTERS/SCANPIX

Теракт в Волгограде

В декабре 2013 года в результате терактов на железнодорожном вокзале и троллейбусе в Волгограде погибли 34 человека. Там же двумя месяцами ранее произошел взрыв рейсового автобуса, тогда погибли 7 человек.

STRINGER/REUTERS/SCANPIX

Крушение российского самолета

В октябре 2015 года над центральной частью Синайского полуострова произошло крушение российского самолета с пассажирами. Все пассажиры Airbus A321 погибли. Хотя по официальным данным причиной катастрофы стали технические неполадки, ответственность за крушение самолета взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".