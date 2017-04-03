Главы МИД и МВД выразили соболезнования родным погибших при взрыве в петербургском метро

Министр внутрненних дел Андрес Анвельт на своей страничке в соцсети Facebook выразил соболезнования родным погибших при взрыве в петербургском метро.

"Будучи министром внутренних дел, я слежу за происходящим в Санкт-Петербурге. Если российской стороне потребуется помощь, эстонские правоохранительные органы готовы оказать содействие в расследовании произошедшего. И хотя отношения между нашими странами сейчас довольно прохладные, это не означает, что мы не можем вести совместную борьбу против терроризма, особенно когда инцидент с множеством жертв происходит в нескольких сотнях километрах от нас", - отметил Анвельт.

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер направил своему российскому коллеге Сергею Лаврову соболезнование в связи с произошедшим в понедельник взрывом в петербургском метро.

"Выражаю искреннее соболезнование семьям и друзьям погибших и желаю быстрейшего выздоровления пострадавшим, - написал Миксер Сергею Лаврову. - В это скорбное время мы мысленно вместе с близкими жертв и с пострадавшими и со всеми, кого коснулась эта трагедия".

Во второй половине дня в понедельник в метров в Петербурге взорвалось неизвестное взрывное устройство, по предварительным данным погибли 10 и пострадали около 50 человек.

Метро в Петербурге закрыто на неопределенное время.