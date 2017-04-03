Полиция оцепила Петровскую площадь в Нарве

Пресс-секретарь Спасательного департамента сообщил Rus.Postimees, что поступило сообщение о подозрительном предмете на Петровской площади в Нарве.

Саперы с роботом обезвредили пустой чемодан, обнаруженный у входа в здание Нарвского горсобрания. Оцеплен был прилегающий к Петровской площади сквер рядом с памятником Паулю Кересу.