Полиция оцепила Петровскую площадь в Нарве
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3 апреля 2017 г., 19:00
В Нарве полиция оцепила Петровскую площадь. В Спасательный департамент поступило сообщение о подозрительном предмете.
Пресс-секретарь Спасательного департамента сообщил Rus.Postimees, что поступило сообщение о подозрительном предмете на Петровской площади в Нарве.
Саперы с роботом обезвредили пустой чемодан, обнаруженный у входа в здание Нарвского горсобрания. Оцеплен был прилегающий к Петровской площади сквер рядом с памятником Паулю Кересу.