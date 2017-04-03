Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Полиция оцепила Петровскую площадь в Нарве

Добавлены фото!

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ

В Нарве полиция оцепила Петровскую площадь. В Спасательный департамент поступило сообщение о подозрительном предмете.

Пресс-секретарь Спасательного департамента сообщил Rus.Postimees, что поступило сообщение о подозрительном предмете на Петровской площади в Нарве.

Саперы с роботом обезвредили пустой чемодан, обнаруженный у входа в здание Нарвского горсобрания. Оцеплен был прилегающий к Петровской площади сквер рядом с памятником Паулю Кересу.

Наверх