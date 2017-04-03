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Фото: в Таллинне авария на Пярнуском шоссе нарушила движение

Rus.Postimees.ee
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Вечером в понедельник на Пярнуском шоссе в Таллинне возле остановки Ярве произошло столкновение машин Volkswagen и Nissan.

По предварительным данным, совершавший разворот Nissan столкнулся с двигавшимся в направлении центра города Volkswagen. В Центр тревоги сообщили изначально о нескольких пострадавших, но скорая помощь осмотрела на месте находящихся в машинах людей и госпитализация никому не понадобилась.

Далее происшествием будет заниматься страховая компания. Движение в сторону центра города было нарушено в течение часа.

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