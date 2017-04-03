Фото: в Таллинне авария на Пярнуском шоссе нарушила движение
3 апреля 2017 г., 19:08
Вечером в понедельник на Пярнуском шоссе в Таллинне возле остановки Ярве произошло столкновение машин Volkswagen и Nissan.
По предварительным данным, совершавший разворот Nissan столкнулся с двигавшимся в направлении центра города Volkswagen. В Центр тревоги сообщили изначально о нескольких пострадавших, но скорая помощь осмотрела на месте находящихся в машинах людей и госпитализация никому не понадобилась.
Далее происшествием будет заниматься страховая компания. Движение в сторону центра города было нарушено в течение часа.