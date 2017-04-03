Два человека объявлены в розыск по подозрению в подготовке взрывов в Петербурге

"По подозрению в подготовке взрывов в розыск объявлены два человека: один из них - который заложил сработавшее впоследствии взрывное устройство в вагоне метро, а второй - оставивший бомбу на станции "Площадь восстания", сказал источник.

Он напомнил, что второе взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель, было обезврежено.

3 апреля около 14:00 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" в вагоне метро произошел взрыв. По данным Национального антитеррористического комитета, 10 человек погибли, 37 были госпитализированы с ранениями и травмами.