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Два человека объявлены в розыск по подозрению в подготовке взрывов в Петербурге

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Rus.Postimees.ee
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ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA/CHINE NOUVELLE/SIPA

По подозрению в подготовке взрывов в метро Санкт-Петербурга в розыск объявлены два человека. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

"По подозрению в подготовке взрывов в розыск объявлены два человека: один из них - который заложил сработавшее впоследствии взрывное устройство в вагоне метро, а второй - оставивший бомбу на станции "Площадь восстания", сказал источник.

Он напомнил, что второе взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель, было обезврежено.

3 апреля около 14:00 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" в вагоне метро произошел взрыв. По данным Национального антитеррористического комитета, 10 человек погибли, 37 были госпитализированы с ранениями и травмами.

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