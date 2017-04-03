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Эстонская фирма получила 11 млн евро компенсации за задержку паромов

Rus.Postimees.ee
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Паром Piret | ФОТО: Mihkel Maripuu

Турецкая и польская судоверфи, задержавшие поставку заказанных Эстонией паромов, выплатили эстонской фирме-заказчику штрафы на общую сумму около 11 миллионов евро.

Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщил "Актуальной камере" глава фирмы-оператора паромной переправы Кайдо Падар, по словам которого все причитающиеся TS Laevad суммы были получены, пишет Rus.Err.

"Последние выплаты за все корабли, включая суммы штрафов, были удержаны. Здесь сегодня я могу всех успокоить, что все, что мы должны были получить, мы получили. Отчасти это и было одной из причин, по которой в четверг задержался выход парома из Польши, поскольку было не ясно, какова итоговая сумма", - сказал он.

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