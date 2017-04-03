Фото и видео: Россия скорбит о жертвах теракта в Петербурге
3 апреля 2017 г., 20:45
По всей России проходят акции памяти: люди скорбят по погибшим в результате теракта в метро Санкт-Петербурга.
Цветы и свечи появились возле станции метро "Сенная площадь" в Петербурге, где в понедельник днем прогремел взрыв. Жители Москвы несут цветы и свечи к представительству правительства Санкт-Петербурга в российской столице.
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Соболезнования выражают и жители Эстонии. Так, сегодня у ограды Нарвского генерального консульства Российской Федерации появились первые цветы и свечи.