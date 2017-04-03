Центристы определились с первыми номерами в Пирита и Кристийне

По словам председателя Центристской партии Юри Ратаса, возглавивший избирательный список партии в таллиннском районе Кристийне Андрей Новиков проработал в столичной городской системе больше 10 лет. Он отлично зарекомендовал себя как на посту старейшины, так и депутатом Рийгикогу, которым он сейчас является. «Андрей Новиков долгое время возглавлял районную управу Кристийне, за это время он успел хорошо узнать о проблемных местах своего избирательного округа. Своим рвением и усердием он заслужил признание местных жителей: на прошлых местных выборах Андрей получил большую поддержку избирателей», - сказал Ратас.

Комментируя выбор кандидатуры Тыниса Мельдера в качестве первого номера в Пирита, лидер центристов отметил, что на посту старейшины он показал себя энергичным и трудолюбивым чиновником, который рьяно отстаивает интересы местных жителей: «Тынис Мельдер напряженно работал над тем, чтобы Пирита сохранил свою уникальность, свою окружающую обстановку, которую так ценят местные жители и гости столицы. Более того, он выступает за развитие и улучшение пляжной зоны. Своей работой и достигнутыми результатами Мельдер заслужил высокую поддержку среди населения».

По словам возглавившего избирательный список в Кристийне Андрея Новиков, предстоящие местные выборы очень важны, потому что, только одержав победу на них, партия сможет продолжить начатую работу по развитию города, который уже является самой инновационной столицей в мире: «Находясь у власти, центристы сделали общественный транспорт в столице бесплатным, а также стояли у истоков глобальных начинаний на государственном уровне. Все это необходимо защищать и продолжать работу по развитию этого направления, но все это будет возможным, если наша партия останется у руля власти. Иначе, как уже обещают наши политические конкуренты, все это просто канет в лету.»

Действующий старейшина Пирита Тынис Мельдер сказал, что за несколько лет этот район изменился в лучшую сторону: «За все то время, что Центристская партия находится у власти в Таллинне, было сделано очень многое, более того, своей очереди дожидаются другие масштабные проекты, которые мне, как старейшине Пирита, хотелось бы претворить в жизнь». В качестве примера он привел вышедшие на финишную прямую строительные работы вокруг школы Меривалья, только предстоит строительства детского сада Козе, а также подготовка детальной планировки пляжа в Пирита. «С каждым годом увеличивается численность населения нашего района. Пирита стал местом, где стремятся жить и уже живут молодые семьи, которые ценят безопасность, окружающую среду и красивую природу, которая их окружает», - подытожил Мельдер.

Ранее центристы уже обнародовали имена политиков, который возглавят избирательные списки в Ласнамяэ – Михаил Кылварт, в Мустамяэ – Таави Аас, в Хааберсти – Виктор Васильев и в Пыхья-Таллинне – Яна Тоом.