Очевидцы теракта в Петербурге: перед взрывом из вагона вышел парень, оставив портфель

"Все вспыхнуло, вагоны подпрыгнули и встали буквой "г", - цитирует "Петербургский дневник" некоего мужчину, который находился в третьем вагоне, когда во втором произошел взрыв. - Все заволокло дымом, люди кричали. Было много пострадавших".

Другой очевидец рассказал изданию, что он ехал на эскалаторе на станции метро "Технологический институт", когда прогремел взрыв: "Он был очень громкий. Сразу появился густой дым. Люди начали оглядываться, потом те, кто был внизу, запаниковали и бросились вверх. Подъемники к тому моменту уже остановились. Никто не понимал, что делать".

Петербуржец Арслан Курбанов рассказал РБК, что его коллега оказался на месте взрыва на одной из станций метро. По его словам, коллега отправил ему фотографию и сообщение с текстом: "На перегоне был взрыв, парень оставил портфель, открыл дверь и перешел в другой вагон".

Другая очевидица по имени Анна рассказала агентству, что она увидела, когда ехала мимо развороченного вагона через 10 минут после взрыва: "Люди лежат на платформе, черные, страшный запах, дым".

Очевидец Ульфи Фатуллаев, ехавший во взорванном поезде, сообщил порталу "Сноб": "Взрыв произошел в тоннеле. Кажется, это было после "Сенной". Резкая вспышка. И после этого задымление. Взрыв был очень громкий. Затем началась паника. Некоторые люди без рук, без ног, все в крови... Света нет, люди кричат, вагон дальше едет. Я не знаю, сколько это длилось, казалось, что вечность. Затем поезд приехал на "Технологический институт". Меня вывели из вагона и я пошел на улицу".

"В вагоне все уже были настроены на смерть, если так можно выразиться, - цитирует ТАСС неназванного очевидца происшествия. - После взрыва все ожидали последствий, затем нас вывели, и люди начали помогать друг другу, выводили других, большинство было в крови". Другой свидетель отметил, что "экстренные службы прибыли минут за пять-семь".

"Коммерсант" приводит рассказ главного редактора издания "Коммерсант - Санкт-Петербург" Андрея Ершова с места событий: "Человек, который представился очевидцем, рассказал, что у людей, которые лежали на полу, были очень сильно обожжены лица. По его словам, второй взрыв произошел между первой и второй дверью вагона, вагон как бы вспучило от этого, он даже чуть подпрыгнул, два первых вагона сошли с рельсов".

В петербургском главке Следственного комитета РФ сообщили, что следователи опрашивают свидетелей случившегося.

По имеющимся данным, около 14:40 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" взорвалось самодельное взрывное устройство. Бомба, скорее всего, была оставлена в вагоне.

Кроме того, на станции "Площадь Восстания" было найдено не сработавшее взрывное устройство, его обезвредили.