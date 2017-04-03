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Фото: в Таллинне горит сразу два дома

Дополнено в 22.08!

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Päästeamet

В понедельник вечером в Таллинне загорелись два дом, сообщает Postimees.

По словам пресс-секретаря Пыхьяского спасательного центра, горит дом на улице Соо,9. На место прибыли четыре пожарных машины и один автомобиль с лестницей.

По предварительным данным, речь идет о заброшенном и пустом здании. Спасатели сообщили, что пострадавших нет.

Второй пожар произошел на Палдиском шоссе, 147а в Хааберсти, где горит жилой дом. По словам Спасательного департамента, пострадавших, к счастью, нет.

На Палдиском шоссе горит жилой дом. / Päästeamet

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