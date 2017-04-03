Фото: в Таллинне горит сразу два дома

По словам пресс-секретаря Пыхьяского спасательного центра, горит дом на улице Соо,9. На место прибыли четыре пожарных машины и один автомобиль с лестницей.

По предварительным данным, речь идет о заброшенном и пустом здании. Спасатели сообщили, что пострадавших нет.

Второй пожар произошел на Палдиском шоссе, 147а в Хааберсти, где горит жилой дом. По словам Спасательного департамента, пострадавших, к счастью, нет.