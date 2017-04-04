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Источник: взрыв в метро устроил 23-летний смертник из Средней Азии

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: STRINGER/REUTERS

Взрыв в петербургском метро в понедельник, по предварительным данным, осуществил террорист-смертник. Его личность установлена, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

"Согласно одной из версий, взрывное устройство в метро Петербурга привел в действие террорист-смертник. По предварительным данным это 23-летний уроженец Средней Азии",- сказал собеседник агентства.

По его словам, мужчина в темной одежде, который был запечатлен на видеокамерах и ранее считался причастным к взрывам, явился в полицию и заявил о своей невиновности.

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