Источник: взрыв в метро устроил 23-летний смертник из Средней Азии
3 апреля 2017 г., 23:22
Взрыв в петербургском метро в понедельник, по предварительным данным, осуществил террорист-смертник. Его личность установлена, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.
"Согласно одной из версий, взрывное устройство в метро Петербурга привел в действие террорист-смертник. По предварительным данным это 23-летний уроженец Средней Азии",- сказал собеседник агентства.
По его словам, мужчина в темной одежде, который был запечатлен на видеокамерах и ранее считался причастным к взрывам, явился в полицию и заявил о своей невиновности.