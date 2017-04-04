Источник: взрыв в метро устроил 23-летний смертник из Средней Азии

"Согласно одной из версий, взрывное устройство в метро Петербурга привел в действие террорист-смертник. По предварительным данным это 23-летний уроженец Средней Азии",- сказал собеседник агентства.

По его словам, мужчина в темной одежде, который был запечатлен на видеокамерах и ранее считался причастным к взрывам, явился в полицию и заявил о своей невиновности.