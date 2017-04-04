Фото: Путин посетил место теракта в Петербурге
3 апреля 2017 г., 23:33
Президент России Владимир Путин возложил цветы у станции метро "Технологический институт" в память о жертвах взрыва в петербургском метрополитене, передал корреспондент "Интерфакса".
GRIGORY DUKOR/REUTERS
Президент РФ прибыл к станции "Технологический институт", где возложил цветы рядом с вестибюлем.
Ранее на этом же месте появились букеты и свечи от десятков петербуржцев, которые пришли почтить память погибших в метро.
GRIGORY DUKOR/REUTERS