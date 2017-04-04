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Фото: Путин посетил место теракта в Петербурге

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: GRIGORY DUKOR/REUTERS

Президент России Владимир Путин возложил цветы у станции метро "Технологический институт" в память о жертвах взрыва в петербургском метрополитене, передал корреспондент "Интерфакса".

GRIGORY DUKOR/REUTERS

Президент РФ прибыл к станции "Технологический институт", где возложил цветы рядом с вестибюлем.

Ранее на этом же месте появились букеты и свечи от десятков петербуржцев, которые пришли почтить память погибших в метро.

GRIGORY DUKOR/REUTERS

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