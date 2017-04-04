"Коммерсант": спецслужбы знали о готовящемся теракте в Петербурге

По словам собеседника издания, задержанный поддерживал с единомышленниками телефонную связь, благодаря чему оперативники определили номера предполагаемых террористов. Впрочем, все эти номера были приобретены на рынках и не привязаны к реальным людям, а потому спецслужбы были вынуждены ограничиться прослушкой переговоров боевиков, сообщает Newsru.com.

При этом полезной информации в телефонных разговорах было мало: эмиссары ИГ прибегали к помощи мобильников редко, а беседы ограничивались короткими общими фразами без уточнения имен, времени и места встреч.

Прогремевший в метро взрыв вынудил спецслужбы прекратить операцию. Все выявленные телефоны сразу же были заблокированы оперативниками, что лишило связи все террористическое подполье.

По предварительным данным, обе бомбы в петербургском метро, одна из которых не сработала, активировались звонками с сотовых телефонов. Не исключено, что именно решение спецслужб заблокировать номера из черного списка предотвратило второй взрыв. Впрочем, как отмечает издание, это пока предварительные, официально не подтвержденные данные.

Взрыв в петербургском метрополитене прогремел в понедельник, 3 апреля, на перегоне между двумя станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Сразу после взрыва были закрыты все станции местной подземки.

Согласно последним данным, в результате теракта погибли 11 человек, в больницах находится 51 человек, в том числе трое несовершеннолетних. Ранее сообщалось о 45 госпитализированных