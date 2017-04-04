Ночной репортаж из Петербурга: "Я могла быть в этом поезде"

Вчера в Петербурге произошел взрыв, в результате которого погибли 11 и пострадал 51 человек. Эстонский корреспондент побывал на месте происшествия и пообщался с петербуржцами, пришедшими на место трагедии.
К полуночи на Сенной площади иностранных журналистов оказалось больше, чем собственно петербуржцев. Последние неуверенно протискивались через лес штативов. Камеры тупо снимали гору цветов и свечи у входа в метро «Спасская». Соседняя «Сенная площадь» была недоступна. Ее еще днем обнесли полосатой полицейской лентой, около входа дежурил автобус с надписью «Следственный комитет Российской Федерации».
Журналисты выжидали, пока очередной прохожий положит принесенные цветы к импровизированному мемориалу у входа в «Спасскую», после чего начинали задавать вновь прибывшему вопросы о наиболее вероятной по его мнению версии вчерашнего теракта. Желающих дать интервью было мало. «Не знаю», «Нет у меня версий», «Пусть полиция и ФСБ занимаются», - люди как будто старались побыстрее уйти с места трагедии. Немногие согласившиеся поговорить были мрачны.
Петербуржец Алексей считает, что за взрывом в метро стоят исламские террористы. «Ну а кто же, если не они? После Сирии тем более». Женщина в пуховом платке, только что аккуратно прислонившая принесенную икону к горе цветов, возразила: «Это и украинцы могут быть!» Алексей лишь пожал плечами. Дискуссии не случилось.
«На «Техноложку» идите, - посоветовала какая-то сердобольная женщина представителю японской телекомпании NHK, - туда вон и Путин приезжал!» Японец моментально сделал знак оператору, и съемочная группа попыталась взять сердобольную женщину в кольцо. «Да я-то вам что скажу?» - отбивалась та. Но японец был настойчив, и женщина наконец выдохнула ему в микрофон нечто вроде «во всем виноват Путин». Путин действительно приезжал вчера вечером на место трагедии, возложил цветы и уехал, отказавшись общаться с журналистами.
Постепенно выяснилось, что версия причастности к теракту представителей власти является среди пришедших на Сенную площадь петербуржцев достаточно популярной. Некоторые не стеснялись заявлять об этом на камеры зарубежных телеканалов. Мрачный молодой человек, два раза подряд стрельнувший у меня сигарету, но при этом наотрез отказавшийся говорить что-либо в микрофон ERR, объяснил эту версию так: «Вот пришел Путин к власти, ему для этого нужна была война. Чтобы начать войну, ФСБ организовало теракты, дома вот взорвали в Москве. Ну вот и сейчас ему надо теракты, чтобы опять гайки закрутить». На замечание, что у России уже есть война в Сирии и конфликт на востоке Украины, молодой человек лишь махнул рукой. «Скажите хоть имя свое!» - крикнул я ему вдогонку. «Ну, напишите Вован», - бросил на ходу сторонник теории заговора.
Однако большинство тех, с кем мне удалось пообщаться, вообще не желали комментировать версии теракта. «Я могла быть в этом поезде, вы понимаете? Моя дочь могла там ехать. Мы каждый день тут ездим, вы понимаете?» - втолковывала мне дама, представившаяся Елизаветой Николаевной. Несколько лет назад у нее погиб в автокатастрофе сын. Вчера ее дочь Маша проехала между «Сенной площадью» и «Технологическим институтом» в самом начале третьего — за полчаса до взрыва. «Вы не боитесь теперь спускаться в метро? - Ну как же, ездить же надо...»
Решение властей закрыть вообще весь метрополитен после теракта вызвало у жителей города реакцию, мягко говоря, неоднозначную. Многие искренне недоумевали, почему, если теракт произошел на перегоне между двумя станциями, нужно закрывать всю подземку. Девушка Марина, долго смотревшая на море зажженных свечей, а потом как-то незаметно положившая на кучу цветов свою охапку роз, рассказала, что две ее подруги, живущие в Купчино, были вынуждены из-за закрытия метро сначала идти пешком, чтобы выбраться из центра, а затем ловить такси. Поездка обошлась им в несколько раз дороже, чем в обычный день: таксист явно решил подзаработать на спровоцированном терактом транспортном коллапсе. Правда, таких было меньшинство. Сразу несколько таксофирм объявили, что будут возить людей из района теракта бесплатно.
Но на иностранных журналистов такая благотворительность явно не распространялась — за проезд от «Сенной площади» до «Технологического университета» водитель Рамиль попросил ровно тысячу рублей (16 евро), притом что ехать там примерно три минуты. «Вы же не пострадавшие, для вас же это работа», - пояснил он свою позицию. Версию «исламского следа» Рамиль отмел традиционной историей про «ислам — религия мира» и «эти террористы — они не мусульмане, они в аду гореть будут».
На «Технологическом университете» оказалось совсем мало людей и цветов, зато чрезвычайно много машин — пожарные, скорая помощь, следственный комитет, криминалисты, полиция… «Ехали бы вы отсюда», - устало-беззлобно пожелал полицейский нам с Рамилем, когда мы попытались остановиться прямо около станции метро. Подумав пару секунд, я с ним согласился.