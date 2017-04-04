Ночной репортаж из Петербурга: "Я могла быть в этом поезде"

К полуночи на Сенной площади иностранных журналистов оказалось больше, чем собственно петербуржцев. Последние неуверенно протискивались через лес штативов. Камеры тупо снимали гору цветов и свечи у входа в метро «Спасская». Соседняя «Сенная площадь» была недоступна. Ее еще днем обнесли полосатой полицейской лентой, около входа дежурил автобус с надписью «Следственный комитет Российской Федерации».

Журналисты выжидали, пока очередной прохожий положит принесенные цветы к импровизированному мемориалу у входа в «Спасскую», после чего начинали задавать вновь прибывшему вопросы о наиболее вероятной по его мнению версии вчерашнего теракта. Желающих дать интервью было мало. «Не знаю», «Нет у меня версий», «Пусть полиция и ФСБ занимаются», - люди как будто старались побыстрее уйти с места трагедии. Немногие согласившиеся поговорить были мрачны.

Петербуржец Алексей считает, что за взрывом в метро стоят исламские террористы. «Ну а кто же, если не они? После Сирии тем более». Женщина в пуховом платке, только что аккуратно прислонившая принесенную икону к горе цветов, возразила: «Это и украинцы могут быть!» Алексей лишь пожал плечами. Дискуссии не случилось.

«На «Техноложку» идите, - посоветовала какая-то сердобольная женщина представителю японской телекомпании NHK, - туда вон и Путин приезжал!» Японец моментально сделал знак оператору, и съемочная группа попыталась взять сердобольную женщину в кольцо. «Да я-то вам что скажу?» - отбивалась та. Но японец был настойчив, и женщина наконец выдохнула ему в микрофон нечто вроде «во всем виноват Путин». Путин действительно приезжал вчера вечером на место трагедии, возложил цветы и уехал, отказавшись общаться с журналистами.

Постепенно выяснилось, что версия причастности к теракту представителей власти является среди пришедших на Сенную площадь петербуржцев достаточно популярной. Некоторые не стеснялись заявлять об этом на камеры зарубежных телеканалов. Мрачный молодой человек, два раза подряд стрельнувший у меня сигарету, но при этом наотрез отказавшийся говорить что-либо в микрофон ERR, объяснил эту версию так: «Вот пришел Путин к власти, ему для этого нужна была война. Чтобы начать войну, ФСБ организовало теракты, дома вот взорвали в Москве. Ну вот и сейчас ему надо теракты, чтобы опять гайки закрутить». На замечание, что у России уже есть война в Сирии и конфликт на востоке Украины, молодой человек лишь махнул рукой. «Скажите хоть имя свое!» - крикнул я ему вдогонку. «Ну, напишите Вован», - бросил на ходу сторонник теории заговора.

Однако большинство тех, с кем мне удалось пообщаться, вообще не желали комментировать версии теракта. «Я могла быть в этом поезде, вы понимаете? Моя дочь могла там ехать. Мы каждый день тут ездим, вы понимаете?» - втолковывала мне дама, представившаяся Елизаветой Николаевной. Несколько лет назад у нее погиб в автокатастрофе сын. Вчера ее дочь Маша проехала между «Сенной площадью» и «Технологическим институтом» в самом начале третьего — за полчаса до взрыва. «Вы не боитесь теперь спускаться в метро? - Ну как же, ездить же надо...»