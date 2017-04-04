Взрыв в метро Санкт-Петербурга: что известно о произошедшем

В понедельник, 3 апреля, около 14.40 в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв с большим количеством пострадавших. Потверждена гибель 11 человек, еще 51 человек ранен.

На данный момент уточняются обстоятельства произошедшего, в частности, личности и мотивы террористов.

Что случилось в метро

Первые сообщения о взрывах в метро Санкт-Петербурга стали поступать в районе 15.00 по московскому времени, пишет Deutsche Welle. В части сообщений говорилось о взрыве на станции "Сенная площадь", по другим данным - на станции "Технологический институт". Впоследствии выяснилось, что взрыв был все же один, а не два, как предполагалось изначально, и произошел он в одном из вагонов поезда, следовавшего от "Сенной площади" до "Технологического института".

Взрывное устройство, согласно данным Национального антитеррористического комитета (НАК) РФ, было самодельным и начинено мелкими поражающими элементами. Позднее директор НИИ скорой помощи им. Джанелидзе Валерий Парфенов сообщил, что из тел пострадавших, доставленных в больницу, медики извлекли подшипниковые шары, саморезы и осколки кожуха взрывного устройства. Появилась информация о мощности взрывного устройства - по уточненным данным, она составила примерно килограмм в тротиловом эквиваленте.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) подтвердил обнаружение второго взрывного устройства, найденного на станции "Площадь Восстания". Его обнаружили и успешно обезвредили через полчаса после взрыва.

Спустя короткое время после взрыва все станции петербургского метро были закрыты.

Что известно о пострадавших

По последним данным министерства здравоохранения, в результате взрыва погибли 11 человек. МЧС Петербурга опубликовало список пострадавших. В нем значатся данные 51 человека. Среди них трое несовершеннолетних. МЧС предупредило, что список может еще дополняться. Ранее сообщалось о 45 госпитализированных.

Предполагаемый исполнитель теракта

Пока нет никаких данных об организаторах теракта, их мотивах и целях. По поводу личности исполнителя данные противоречивы. Издание "Газета.Ru" со ссылкой на собственные источники указывает, что следственные органы опознали предполагаемого смертника, осуществившего взрыв в метро. Преступник, предположительно, уроженец Киргизии, имеющий гражданство России, был близок к международным террористическим организациям.

По данным РИА "Новости", в предварительном эпицентре взрыва в петербургском метро обнаружено тело уроженца Средней Азии. "Однако называть его террористом-смертником слишком преждевременно", - указал в интервью агентству источник из правоохранительных органов. "Фонтанка.ру" уточняет, что речь идет о 22-летнем гражданине Казахстана. Руководитель пресс-службы МИД Казахстана Анар Жайнаков заявил, что говорить о причастности к теракту студента Максима Арышева преждевременно. По его словам, среди опознанных тел граждан Казахстана нет.

Агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что террорист, осуществивший взрыв, по предварительным данным, действовал в одиночку.

Что говорит в пользу версии "теракт"

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что произошедшее в метро является террористическим актом. Но никаких официальных версий о том, кто мог организовать и осуществить теракт, нет. Ответственность за теракт на себя пока никто не взял.

В день теракта в Санкт-Петербурге находился президент России Владимир Путин. Он отреагировал на события, выразив соболезнования пострадавшим и семьям погибших.

Следственный комитет России завел уголовное дело по статье "теракт" и "изготовление взрывчатых веществ".