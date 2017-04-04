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Эстония предложила России помощь в расследовании теракта в Петербурге

BNS
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Андрес Анвельт. | ФОТО: Eero Vabamägi

Министр внутренних дел Эстонии Андрес Анвельт выразил соболезнование жертвам взрыва, произошедшего в понедельник в петербургском метро, и сообщил, что Эстония готова оказать следственным органам России помощь в расследовании теракта.

"Выражаю глубокое соболезнование близким погибших и пострадавшим. Как министр внутренних дел я с беспокойством слежу за произошедшим в Петербурге. Эстонские правоохранительные органы готовы в рамках борьбы с терроризмом оказать следственным органам России помощь в расследовании теракта, если следственные органы России об этом попросят", - написал Анвельт в социальных сетях.

"Хотя отношения между нашими государствами сегодня прохладные, это не означает, что мы не могли бы вместе выступить в борьбе с терроризмом, особенно если повлекшие столько жертв события отстоят от нас лишь в нескольких сотнях километров", - написал Анвельт.

В понедельник около 14.40 в метро в Петербурге произошел взрыв, по последним данным погибли 11 и пострадали более 50 человек.

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