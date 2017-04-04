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Шендерович: теракт в Петербурге выгоден Путину

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Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Dmitri Lovetsky/AP

Российский писатель Виктор Шендерович предположил, что российские власти используют теракт в метро Санкт-Петербурга, чтобы сменить повестку дня, а сама трагедия выгодна президенту РФ Владимиру Путину. Об этом Шендерович написал на своей странице в Facebook.

"Как известно, хуже всего с правдой дела обстоят во времена, когда все может быть правдой. Кто подготовил и осуществил взрывы в Питере, неизвестно, но репутация Путина – репутация вполне сложившаяся, и первое, что приходит в голову в этом смысле: все это произошло как минимум очень вовремя для него, не правда ли?" – написал Шендерович.

По мнению писателя, власти используют теракт для борьбы с протестным движением.

"Нас теперь ждет полная перемена повестки: борьба с терроризмом, коней на переправе не меняют, всем надо объединиться против мирового зла etc.  Ну и – больше трех не собираться, разумеется.  Привет вам, россияне, с Каширского шоссе, после которого произошло воцарение никому не известного гебиста, а до кучи – и из Беслана, после которого он дозавинтил винты. Движемся к 2018 году помаленьку, готовим почву", – подытожил Шендерович.

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