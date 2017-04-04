Тяжелое ДТП в Кохтла-Ярве: пострадала 27-летняя женщина

Около 17.50 на перекрестке улиц Рави и Пярна 56-летний водитель Škoda Roomster не уступил путь ехавшему по главной дороге Opel Vectra, за рулем которого находился 32-летний мужчина. В результате столкновения Opel Vectra отбросило на тротуар, машина сбила находившуюся там 27-летнюю женщину.

Пострадавшую доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.