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Тяжелое ДТП в Кохтла-Ярве: пострадала 27-летняя женщина

Rus.Postimees.ee
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Скорая помощь. | ФОТО: Ants Liigus / Pärnu Postimees

В понедельник в Кохтла-Ярве под колеса автомобиля попала молодая женщина.

Около 17.50 на перекрестке улиц Рави и Пярна 56-летний водитель Škoda Roomster не уступил путь ехавшему по главной дороге Opel Vectra, за рулем которого находился 32-летний мужчина. В результате столкновения Opel Vectra отбросило на тротуар, машина сбила находившуюся там 27-летнюю женщину.

Пострадавшую доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.

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