Тяжелое ДТП в Кохтла-Ярве: пострадала 27-летняя женщина
4 апреля 2017 г., 07:58
В понедельник в Кохтла-Ярве под колеса автомобиля попала молодая женщина.
Около 17.50 на перекрестке улиц Рави и Пярна 56-летний водитель Škoda Roomster не уступил путь ехавшему по главной дороге Opel Vectra, за рулем которого находился 32-летний мужчина. В результате столкновения Opel Vectra отбросило на тротуар, машина сбила находившуюся там 27-летнюю женщину.
Пострадавшую доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.