Стюардесса в экстренной ситуации заняла кресло пилота и помогла посадить самолет

Инцидент произошел 11 октября 2016 года, но о нем стало известно только сейчас. Около 17:30 по местному времени у второго пилота «Боинга 737-800», летевшего над Францией из Ганновера на Майорку, резко упало давление и случился обморок. В кабине пилотов его заменила одна из стюардесс, пишет RTVI.

Самолет со 190 пассажирами на борту благополучно сел в аэропорту назначения. Пилота госпитализировали, и на следующий день он вернулся в Германию как пассажир.

В авиакомпании отметили, что стюардесса еще и выполнила все свои обычные обязанности после посадки. Благодаря ее действиям ни по одному из протоколов безопасности нельзя говорить о нештатной ситуации на борту, которая бы касалась пассажиров.