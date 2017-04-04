Стюардесса в экстренной ситуации заняла кресло пилота и помогла посадить самолет

Стюардесса помогла посадить самолет немецкой авиакомпании TUIfly, когда второй пилот почувствовал себя плохо. Об этом сообщает местное издание Neue Press со ссылкой на Немецкое федеральное бюро расследований авиационных происшествий.
Инцидент произошел 11 октября 2016 года, но о нем стало известно только сейчас. Около 17:30 по местному времени у второго пилота «Боинга 737-800», летевшего над Францией из Ганновера на Майорку, резко упало давление и случился обморок. В кабине пилотов его заменила одна из стюардесс, пишет RTVI.
Самолет со 190 пассажирами на борту благополучно сел в аэропорту назначения. Пилота госпитализировали, и на следующий день он вернулся в Германию как пассажир.
В авиакомпании отметили, что стюардесса еще и выполнила все свои обычные обязанности после посадки. Благодаря ее действиям ни по одному из протоколов безопасности нельзя говорить о нештатной ситуации на борту, которая бы касалась пассажиров.