Фото: пожар в Валгамаа уничтожил сенохранилище и сауну

Сначала загорелась сауна, а вечером - крытое сооружение, где хуторянин хранил сено для животных, пишет Postimees.

Пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра сказал, что это было сооружение размером 7x10 метров. Огонь уничтожил сено, крышу здания и деревянные детали. Около 18.00 горела и сауна.

Прямой связи между двумя пожарами, как предполагается, нет, так как их разделяет расстояние в 400-500 метров, то есть огонь не мог перекинуться с одного строения на другое.

Причины пожара будут установлены в ходе расследования.