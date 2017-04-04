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Фото: пожар в Валгамаа уничтожил сенохранилище и сауну

Rus.Postimees.ee
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Минувшей ночью в деревне Холдре в Валгамаа горело строение, где хранилось сено, и расположенная на расстоянии 400-500 метров от него сауна.

Сначала загорелась сауна, а вечером - крытое сооружение, где хуторянин хранил сено для животных, пишет Postimees.

Пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра сказал, что это было сооружение размером 7x10 метров. Огонь уничтожил сено, крышу здания и деревянные детали. Около 18.00 горела и сауна.

Прямой связи между двумя пожарами, как предполагается, нет, так как их разделяет расстояние в 400-500 метров, то есть огонь не мог перекинуться с одного строения на другое.

Причины пожара будут установлены в ходе расследования.

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