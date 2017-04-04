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Молодые эстонские хоккеисты одолели Хорватию

Sports.ee
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Хоккей. | ФОТО: ELMO RIIG/SAKALA

На проходящем в Южной Корее чемпионате мира по хоккею среди юниоров (второй дивизион, группа А) сборная Эстонии, составленная из игроков не старше 18 лет, обыграла Хорватию.

Поединок состоялся во вторник, 4 апреля, и завершился победой эстонской команды в овертайме - 4:3, пишет Rus.err.

По ходу матча сборная Эстонии дважды уступала с разницей в две шайбы (0:2 и 1:3), но в третьем периоде сумела сравнять счет, а в овертайме смогла дожать соперника,

Лучшим игроком матче в составе эстонской сборной был признан Егор Невзоров.

В среду, 5 апреля, сборная Эстонии сыграет против Румынии.

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