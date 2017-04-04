Бизнесмен предлагает оштрафовать свою мать-пенсионерку за то, что его дома разрушаются

Дома номер 20 и 22 по улице Рюйтли в Пярну скоро разрушатся окончательно, но владелец и Департамент защиты памятников не могут найти общий язык, чтобы сохранить исторические здания.

Индрек Сталь продолжает вынашивать не только планы по ремонту старых домов, но и собирается построить на своем участке новый дом, чтобы сделать недвижимость экономически рентабельной. «Я не собираюсь получать прибыль, я хочу только покрыть свои расходы», - сказал он.

Пока бизнесмен предпенсионного возраста дискутирует с защитниками старины об объеме возможных пристроек к историческим зданиям, их состояние непрерывно ухудшается. Последняя попытка договориться была сделана осенью прошлого года. После того, как летом среди бела дня дом заняли бездомные и, сидя в витрине, распивали там пиво на виду у всего города, в сентябре Сталя и представителей Департамента защиты памятников пригласили в горсобрание на переговоры. Результатом стал заказ очередной экспертизы состояния недвижимости.

Пресс-секретарь Департамента защиты памятников Мадле Липпус собщила, что согласно экспертизе здания повреждены из-за избыточной влажности, но несущие конструкции, несмотря на значительные повреждения, могут быть восстановлены. Дом номер 20 находится в более хорошем состоянии, чем 22-й.

Однако Сталь считает, что дома с улицы выглядят очень прилично. «Зато внутри бездомные превратили его в сортир. Там неприятно да и просто опасно находиться», - говорит бизнесмен.

Пресс-секретарь Липпус объяснила, что Индреку Сталю регулярно предлагались разные способы сохранения старинных зданий. К сожалению, в качестве единственного выхода Сталь видит снос старых домов и строительство на их месте нового здания. Естественно, что это желание не находит отклика у Департамента защиты памятников. «Нашей задачей является максимальная защита памятников архитектуры в старой части Пярну», - подчеркнула Липпус.

Сталь подтверждает: самое разумное - снести дома. В свое время он планировал построить вместо старых домов один – из стекла и бетона и был уверен, что город не будет против. Планировалось также сохранить деревянные украшения и колонны на фасаде дома номер 22.

Представитель Департамента отметила, что в марте были утверждены специальные условия, позволяющие частично сохранить здания и достроить 1000 квадратных метров торговых площадей. Сталь отмечает, что бюджет разрешенной Департаментом защиты памятников реставрации неоправданно велик.

Сталю требуется как раз 1000 дополнительных квадратных метров. Архитектор Маргит Кыртс, которая сотрудничает со Сталем, объяснила, что, поскольку по условиям Департамента требуется полностью сохранить дом номер 22 и уличный фасад и часть дома номер 20, пристройка получится гораздо меньше, чем 1000 м2.

По словам Кыртс, разрешение застроить задний двор – это хорошо , но удастся ли получить согласие соседей? Дело в том, что соседские окна выходят по двор домов Сталя. «Если мы построим во дворе дом, то условия жизни соседей будут ухудшены. Решением вопроса могло бы стать строительство в соседских домах мансардных окон», - размышляет архитектор.

Как говорит Сталь, дома обошлись ему в 400 000 евро, и сейчас он понимает, что обратно он свои деньги не получит. Он был просто вынужден купить их у города, так как арендовал там помещение под магазин, в который были сделаны колоссальные инвестиции. «Мы очень хотели иметь в Пярну магазин Bastion и решили сделать капитальный ремонт на первом этаже дома номер 22, который арендовали. Ремонт стоил полмиллиона крон. А через год новый мэр города решил продать дом. Это было для нас шоком. Единственным выходом было купить его», - вспоминает Сталь.

По его словам, в договоре купли-продажи не было ни слова об ограничениях, наложенных Департаментом защиты памятников. Он говорит, что недвижимость сейчас продается за полцены. Дома предлагают на портале недвижимости City24.ее за 190 000 евро. Текст объявления начинается со слов: «Предлагайте свою цену».

В ноябре Департамент сделал теперешней собственнице недвижимости – матери Индрека Сталя – предписание: остановить разрушение домов. «Ну оштрафуйте ее, если вы не знаете, что делать!» - восклицает бизнесмен и признается, что нуждается в юридической помощи.

Вопрос о принудительном отчуждении строений, по данным Департамента защиты памятников, пока не стоит, так как Индрек Сталь постоянно утверждает, что приведет недвижимость в порядок. В феврале окна в доме по Рюйтли, 22 были разбиты. Работники OÜ Pärnu Haldusteenused закрыли их деревянными щитами.