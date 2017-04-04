Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Милан за 86 евро!
4 апреля 2017 г., 10:01
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, hetked.ee, flynous.com, reisidiilid.ee и secretflying.com.
Туда-обратно из Таллинна в Милан начиная с 86 евро
Туда-обратно из Таллинна в Пуэрто-Рико начиная с 419 евро
Туда-обратно из Таллинна на Мальдивские острова начиная с 531 евро
Туда-обратно из Таллинна или Тарту в Бангкок начиная с 481 евро
Туда-обратно из Риги на Мальту начиная с 244 евро
Туда-обратно из Хельсинки на Кубу начиная с 554 евро
Туда-обратно из Вильнюса на Шри-Ланку начиная с 341 евро