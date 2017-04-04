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Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Милан за 86 евро!

Rus.Postimees.ee
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Площадь Дуомо в Милане. | ФОТО: STRINGER/ITALY/REUTERS

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, hetked.ee, flynous.com, reisidiilid.ee и secretflying.com.

Туда-обратно из Таллинна в Милан начиная с 86 евро

Туда-обратно из Таллинна в Пуэрто-Рико начиная с 419 евро

Туда-обратно из Таллинна на Мальдивские острова начиная с 531 евро

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