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В супермаркете Петербурга из-за подозрительного предмета эвакуируют людей

Rus.Postimees.ee
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Взрыв неустановленного устройства произошел 3 апреля около 14:40 мск в вагоне поезда на перегоне между станциями петербургского метро «Технологический институт» и «Сенная площадь». | ФОТО: Donat Sorokin/Donat Sorokin/TASS

Посетителей и сотрудников супермаркет «Лента» в Невском районе Санкт-Петербурга эвакуируют из-за обнаруженного подозрительного предмета. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Невского района.

«Около 09:45 мск поступила информация об обнаруженном в ячейке для хранения вещей подозрительном предмете. На месте работают оперативные службы, проводится эвакуация», - сказал собеседник агентства.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области ситуацию пока не комментируют.

Взрыв неустановленного устройства произошел 3 апреля около 14:40 мск в вагоне поезда на перегоне между станциями петербургского метро «Технологический институт» и «Сенная площадь». Следственный комитет РФ квалифицировал происшествие как теракт, но проверяет и другие возможные версии. По данным Национального антитеррористического комитета, в результате взрыва погибли 11 человек. При этом, по обновленной информации Главного управления МЧС по Санкт- Петербургу, 51 человек пострадал, сведений о числе погибших ведомство не приводит.

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