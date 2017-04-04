В супермаркете Петербурга из-за подозрительного предмета эвакуируют людей

«Около 09:45 мск поступила информация об обнаруженном в ячейке для хранения вещей подозрительном предмете. На месте работают оперативные службы, проводится эвакуация», - сказал собеседник агентства.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области ситуацию пока не комментируют.

Взрыв неустановленного устройства произошел 3 апреля около 14:40 мск в вагоне поезда на перегоне между станциями петербургского метро «Технологический институт» и «Сенная площадь». Следственный комитет РФ квалифицировал происшествие как теракт, но проверяет и другие возможные версии. По данным Национального антитеррористического комитета, в результате взрыва погибли 11 человек. При этом, по обновленной информации Главного управления МЧС по Санкт- Петербургу, 51 человек пострадал, сведений о числе погибших ведомство не приводит.