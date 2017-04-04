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Фото читательницы Rus.Postimees: Санкт-Петербург через час после теракта

Rus.Postimees.ee
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В понедельник, 3 апреля, в петербургском метрополитене прогремел взрыв на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Читательнице портала Rus.Postimees Яне Сафаровой удалось запечатлеть город через час после теракта.

Напомним, что в Петербурге объявлен трехдневный траур с 4 апреля.

Согласно одной из версий, взрывное устройство в метро Петербурга привел в действие террорист-смертник. Как предполагается, это был 23-летний уроженец Средней Азии.

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