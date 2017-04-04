Фото читательницы Rus.Postimees: Санкт-Петербург через час после теракта
4 апреля 2017 г., 11:44
В понедельник, 3 апреля, в петербургском метрополитене прогремел взрыв на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Читательнице портала Rus.Postimees Яне Сафаровой удалось запечатлеть город через час после теракта.
Напомним, что в Петербурге объявлен трехдневный траур с 4 апреля.
Согласно одной из версий, взрывное устройство в метро Петербурга привел в действие террорист-смертник. Как предполагается, это был 23-летний уроженец Средней Азии.