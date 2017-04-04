Вопрос читателя: как мне снять автомобиль с учета, если от него остался один кузов?

"Здравствуйте! У меня был автомобиль Audi 80 1992 года выпуска, последний ТО был сделан в 2014 году. С тех пор автомобилем не пользовались. Машина была полностью разукомплектована, то есть остался один кузов, - отметил он. - Вот уже два года я не могу снять его с учета, так как от меня требуют полную комплектацию. Мне что, теперь нужно покупать и укомплектовывать автомобиль, чтоб снять с учета? Как мне быть?"

На вопрос ответил главный специалист отдела регистрации транспортных средств Департамента шоссейных дорог Сулев Вилл:

Audi 80 является легковым автомобилем. Согласно пункту второму части шестой статьи 77-ой Закона о дорожном движении, механическое транспортное средство или его прицеп снимаются с учета на основании надлежащей справке о разборке, если речь идет о трехколесном мотоцикле, легком квадроцикле, легковом автомобиле или же грузовом автомобиле, полная масса которого не превышает 3500 килограммов. Для снятия с учета механического транспортного средства, которое было разобрано или уничтожено до 1 мая 2004 года, представлять справку о разборке не требуется.

На основании этой информации можно сделать вывод, что причиной отказа может быть отсутствие документа о разборе или уничтожении автомобиля, который выдает занимающееся опасными отходами предприятие (свалка), имеющее соответствующую лицензию. Поскольку неизвестно, куда было передано транспортное средство или его кузов, невозможно установить, было ли все сделано в соответствии с законом.

Если вы хотите задать вопрос в рубрику «Вопрос читателя», пришлите письмо по адресу vene@postimees.ee, отправьте сообщение на нашей страничке в Facebook или воспользуйтесь формой «Пришли новость», находящейся в верхней части сайта.