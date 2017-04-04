Почему правление КТ не всегда считается с мнением жителя дома: как отстоять свою правоту

Если управление домом осуществляет квартирное товарищество (КТ), то это управление реализуется принятием решений на общем собрании товарищества, пишет юрист KETA ÕIGUSBÜROO OÜ Марина Сухнёва. В законах, регулирующих деятельность КТ, установлены определенные требования и правила для обеспечения права членов участвовать в принятии решений, в реальной жизни члены товарищества могут столкнуться с ограничениями и нарушениями своих прав, которые санкционируют как правление, так и общее собрание товарищества.

Как же понять, что право принятия решений на собрании нарушено, и что при этом можно сделать?

Машина для голосования

Решения на общем собрании принимаются большинством голосов участников, поэтому перед организаторами собрания стоит задача убедить большинство голосовать «за» свои проекты.

Каким же образом у человека возникает желание голосовать на собрании за какое-то решение? Законодательство исходит из того, что для формирования свободного волеизъявления человеку необходима информация по существу вопроса, достаточное время для оценки информации и формирования точки зрения, отсутствие внешнего психологического или физического давления на процесс волеизъявления. Тогда и возникает свободное мотивированное желание голосовать на собрании КТ за какое-то решение, например, за обязанность оплачивать ремонтные расходы.

Вроде бы понятно, что для получения большинства нужно до собрания выдать участникам как можно больше информации и провести разъяснительную работу.

Но часто происходит все наоборот, чтобы принять нужное решение, правление усложняет доступность информации для членов КТ. Отчеты и планы с колонками цифр вывешиваются только на информационных досках в подъездах. Но, стоя у доски в подъезде, крайне сложно усвоить информацию в виде набора цифр, поэтому ее никто и не читает.

Этот прием обеспечивает на собрании большинство участников, которые не владеют предметом, но делают вид, что понимают, а на самом деле становятся машиной для голосования, которая штампует подготовленные решения. Ясно, что на таких собраниях дискуссии не предусмотрены, руководство, нацеленное на единомыслие и количество голосов, не дает оппозиции и слова сказать. Но и сами участники собрания воспринимают выпавших из состава большинства товарищей с неудобными вопросами или обличениями правления как угрозу всеобщему спокойствию.

Вывод: если член товарищества оказался на собрании в одиночестве со своей позицией, он не сможет противостоять давлению большинства. Лучший способ заставить товарищество соблюдать порядок созыва и проведения общего собрания – требовать приглашения на собрание нотариуса, который будет контролировать соблюдение законности и засвидетельствует протокол. Такое требование могут предъявить правлению не менее 1/5 членов товарищества в течение трех дней после получения приглашения на общее собрание.

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