Новая угроза взрыва: станцию метро "Сенная площадь" в Петербурге закрыли
4 апреля 2017 г., 11:58
Как передал корреспондент "Интерфакса", у вестибюля станции на одноименной площади находятся десяток машин пожарной, медицинской служб, на месте работают саперы.
Вход на станцию закрыли.
Как сообщили "Интерфаксу" в ГУ МЧС по Петербургу, поступил анонимный звонок о минировании. Информацию проверяют.
Пресс-служба метрополитена сообщила, что станция закрыта на вход и выход для осмотра группой ОМОН и кинологами по анонимному звонку о заминировании в 11.21. Поезда следуют без остановки.