Новая угроза взрыва: станцию метро "Сенная площадь" в Петербурге закрыли

Вход на станцию закрыли.

Как сообщили "Интерфаксу" в ГУ МЧС по Петербургу, поступил анонимный звонок о минировании. Информацию проверяют.

Пресс-служба метрополитена сообщила, что станция закрыта на вход и выход для осмотра группой ОМОН и кинологами по анонимному звонку о заминировании в 11.21. Поезда следуют без остановки.