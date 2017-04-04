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Новая угроза взрыва: станцию метро "Сенная площадь" в Петербурге закрыли

"Интерфакс"
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Теракт в Санкт-Петербурге. | ФОТО: STRINGER/REUTERS

Как передал корреспондент "Интерфакса", у вестибюля станции на одноименной площади находятся десяток машин пожарной, медицинской служб, на месте работают саперы.

Вход на станцию закрыли.

Как сообщили "Интерфаксу" в ГУ МЧС по Петербургу, поступил анонимный звонок о минировании. Информацию проверяют.

Пресс-служба метрополитена сообщила, что станция закрыта на вход и выход для осмотра группой ОМОН и кинологами по анонимному звонку о заминировании в 11.21. Поезда следуют без остановки.

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