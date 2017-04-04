Кто пострадает от ухода с портала недвижимости KV.EE крупных фирм?

Причиной бойкота было названо резкое повышение цен на объявления, которые, как известно, являются платными. Необоснованным подъем цен назвали в своих сообщениях Uus Maa и Arco Vara. Один из руководителей фирмы Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман в интервью порталу ERR сказал, что внезапное увеличение цен на 400 процентов окончательно подорвало доверие к порталу.

В минувшие выходные руководитель портала KV.EE Тарво Теслон был настроен достаточно оптимистично и надеялся на продолжение сотрудничества, сказав BNS, что надеется найти компромисс с бюро недвижимости.

«Дело в том, что до сегодняшнего дня каждая фирма платила за объявления первых десяти маклеров, а остальные объявления мы публиковали бесплатно. Таким образом, мелкие и крупные фирмы находились в неравных условиях. Сейчас оплата будет пропорциональной», - сказал он. По его словам, убирая свои объявления с крупнейшего портала недвижимости, маклеры действуют не в интересах своих клиентов, которые, вручая свое имущество крупным фирмам, надеялись, что их недвижимость будет достойно рекламироваться.

Еще в середине марта Postimees писал, что в планах KV.EE изменить систему оплаты объявлений и взимать с фирм оплату за каждого маклера, который в среднем публикует ежемесячно до 50 объявлений.

По данным новостного портала ERR, по состоянию на субботу, 1 апреля, отнюдь не первоапрельскую шутку с порталом KV.EE сыграли, удалив с него свои объявление следующие бюро недвижимости: Uus Maa, Arco Vara, Pindi Kinnisvara, CKE, Domus Kinnisvara, LVM, Ober Haus, 1 Partner, RE Kinnisvara, LAAM и Kinnisvaraekspert.

Сегодня портал недвижимости KV.EE выступил с объяснениями своей позиции на портале Kodu.

1. «Бойкот» начался, когда крупные фирмы узнали, что физические лица и малые фирмы оказались с ними в равных условиях и не будут больше платить за тысячи ИХ объявлений.

2. Для ушедших с портала фирм львиная доля объявлений была бесплатной. Фирма, в которой десять маклеров, платила за объявления всех десяти, и фирма, в которой сто маклеров, тоже платила только за десятерых.

3. Слова об увеличении оплаты в 400% - только слова. Крупные фирмы платили за объявление от 25 до 60 евроцентов, теперь плата за объявление составляет около 1 евро. Средняя сумма, которую получает бюро недвижимости за посредничество в продаже одной квартиры - от 3000 до 5000 евро.

4. Это шаг в сторону более высокого качества обслуживания. Крупные компании использовали свои преимущества не совсем верно, публикуя одно объявление несколько раз, что создавало неверное представление относительно его свежести. На это неоднократно обращали внимание пользователи портала.

5. Никакого неожиданного повышения цен не было: мы сообщили об этом за полтора месяца. А фирмы приняли решение покинуть портал за один день.

6. От последствий бойкота могут выиграть только собственники крупных фирм недвижимости, а их рядовые маклеры проиграют, лишившись рекламной площади, а значит, и возможных сделок.

От редакции

Казалось бы, какое дело рядовому потребителю до этого бойкота? Как оказалось, есть дело, и достаточно дорогостоящее. Так, собственник недвижимости, заключивший представительский договор на ее продажус крупной фирмой, вдруг понимает, что реклама его дома или квартиры будет осуществляться не в том объеме, на который он рассчитывал, подписывая этот договор. Он вполне может расторгнуть отношения с крупной фирмой и обратиться пусть не в крупное, а в маленькое, но не менее добропорядочное бюро, которое продолжает сотрудничать с KV.EE. Работу над продажей придется начинать новому маклеру. Придется подписывать новый договор, делать новые фотографии, забирать ключи у маклера, который лично ни в чем перед клиентом не провинился… Время будет упущено, да и цены на недвижимость могут выкинуть очередное коленце. В общем, как тут не вспомнить старую поговорку: паны дерутся, а у холопов чубы трещат.