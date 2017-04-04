Депутат: уровень террористической угрозы вырос после вмешательства России в войну в Сирии

- Все потрясены тем, что случилось. Какие сейчас настроения в городе и о чем говорят люди?

- Те, с кем я говорил, конечно, тоже потрясены произошедшим. К счастью, никто из моих близких и знакомых не пострадал, хотя некоторые чудом избежали опасности. Естественно, настроение в городе не лучшее, люди соболезнуют семьям погибших и пострадавших и надеются, что будут приняты меры по поиску и наказанию виновных, а также оказанию помощи семьям пострадавших.

- В Москве и Петербурге повсюду металлоискатели, охранники и полиция со служебными собаками. Казалось бы, уровень безопасности на высоте. Тем не менее, почему это произошло?

- С одной стороны, конечно, ни одна система безопасности не является абсолютно надежной. Если бы это было так, террористические акты не происходили бы. С другой стороны, мне тоже кажется, что эффективность мер, которые были применены в Петербургском метрополитене, ниже, чем нужно. Рамки металлоискателей, установленные на большинстве станций, не выполняют свои задачи: при плотном потоке людей невозможно провести эффективный контроль. Пришлось бы выстраивать часовую очередь, чтобы каждого досмотреть, как это делается в аэропортах. Произошедшее дает нам понять: нужны другие меры безопасности, потому что те, которые есть, оказываются недостаточными.

- Можно ли сказать, что после терактов Петербург уже не тот? Что-то изменилось?

- Ничего кардинально не изменилось, Петербург остался Петербургом. В самом городе все шокированы, но я надеюсь, что подобное еще долго не случится.

- Недавно прошли антикоррупционные протесты и планировались еще. Что изменится после теракта?

- Протесты были не только против коррупции, о них просто больше шума. Более серьезными и содержательными были протесты против передачи Исаакиевского собора церкви, протесты в защиту Публичной библиотеки, исторических памятников. Я не исключаю возможности, что под предлогом усиления борьбы с терроризмом могут последовать новые ограничения гражданских прав и свобод, как это у нас уже не раз происходило. Прямой связи с прошедшими акциями протеста тут я не вижу.

- Как вы полагаете, есть ли связь между терактом и политической ситуацией в стране? Ведь сегодня многие вспомнили взрывы жилых домов и метро, которые были несколько лет назад.

- Это был 1999 год, а сейчас вряд ли можно говорить о какой-то серьезной террористической угрозе, исходящей из Чечни. Но уровень террористической угрозы в России существенно увеличился после того, как Россия ввязалась в военные действия в Сирии. Уже тогда, все эксперты в один голос говорили, что это повысит террористическую угрозу для страны. Это мы увидели уже, когда 31 октября 2015 года случилась катастрофа с самолетом А321. И я не исключаю, что вчерашние события могут иметь к этому отношение, поскольку никакой точной информации пока нет.