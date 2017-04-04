Кафель в ванной: пять модных трендов

Фото: www.flickr.com

Рыбья чешуя на полу

Мода на такую плитку появилась еще в прошлом году, но не потеряла актуальность и до сегодняшнего дня. Такой кафель можно посоветовать тем, кто хочет, чтобы его ванная выглядела просторней, но считает, что обычные квадратики для него слишком скучны.

Фото: www.flickr.com

Пестрый пол

Прошли те времена, когда пол был обязан сливаться со стенами. В этом году в моде плитка с разнообразными рисунками и пестрыми узорами.

Фото: www.flickr.com

Как сотовый мед

Любовь дизайнеров к геометрическим рисунками в этом году распространилась и форму кафельной плитки для стен и пола. Вот, например, самая модная форма - шестиугольники.

Фото: www.flickr.com

Предпочитаем вертикаль

Если у вас уже припасена узкая плитка, так называемый "кабанчик", уложите ее вертикально - и ваша ванная будет на гребне волны! К тому же такой прием зрительно увеличит помещение в высоту.

Фото: www.flickr.com

Играем цветом

Белое, бежевое и серое в этом году не в моде. Попробуйте, например, для ванной яркую зеленую плитку.

Источник: ELLE Decor