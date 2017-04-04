Кафель в ванной: пять модных трендов

Возможности отделать ванную кафельной плиткой безграничны. Однако если вы задумали начать ремонт сегодня, стоит познакомиться с модными тенденциями, а уж потом отправляться в строительный магазин, советует Kodu.
Фото: www.flickr.com
Рыбья чешуя на полу
Мода на такую плитку появилась еще в прошлом году, но не потеряла актуальность и до сегодняшнего дня. Такой кафель можно посоветовать тем, кто хочет, чтобы его ванная выглядела просторней, но считает, что обычные квадратики для него слишком скучны.
Фото: www.flickr.com
Пестрый пол
Прошли те времена, когда пол был обязан сливаться со стенами. В этом году в моде плитка с разнообразными рисунками и пестрыми узорами.
Фото: www.flickr.com
Как сотовый мед
Любовь дизайнеров к геометрическим рисунками в этом году распространилась и форму кафельной плитки для стен и пола. Вот, например, самая модная форма - шестиугольники.
Фото: www.flickr.com
Предпочитаем вертикаль
Если у вас уже припасена узкая плитка, так называемый "кабанчик", уложите ее вертикально - и ваша ванная будет на гребне волны! К тому же такой прием зрительно увеличит помещение в высоту.
Фото: www.flickr.com
Играем цветом
Белое, бежевое и серое в этом году не в моде. Попробуйте, например, для ванной яркую зеленую плитку.
Источник: ELLE Decor