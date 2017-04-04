Политики о теракте в Петербурге: система безопасности в метро не работает, сотни миллионов потрачены впустую

По словам Озерова, необходимо, чтобы системы доступа в метро и другие транспортные объекты срабатывали и на взрывные устройства, и на такие вещества, как тротил и взрывные газы. "Эта система должна совершенствоваться точно так же, как и система распознавания лиц, которые заходят на те или иные станции", - добавил сенатор.

Как напомнил на своей странице в Facebook депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский, между тем "сотни миллионов рублей (если не миллиарды) из бюджета города были потрачены на обеспечение мер безопасности в метрополитене".

"Все свелось к бессмысленным рамкам, где никого не проверяют, тем более в час пик, когда это практически невозможно, а металл в карманах или сумках у всех - ключи, телефоны, монеты, компы и так далее. В итоге рамки только мешают проходу, но никак не усиливают безопасность. Что и подтвердилось сегодня самым страшным образом. Зато освоены деньги, и кто-то на этом очень неплохо заработал", - пишет депутат.

По данным ТАСС, в повестку заседания Законодательного собрания Санкт-Петербурга, которое состоится 5 апреля, уже включено обсуждение мер безопасности в метро.

"Послезавтра состоится заседание законодательного собрания, эта тема прозвучит так или иначе", - заявил Борис Вишневский. По его словам, необходимо привлечь к работе специалистов по борьбе с терроризмом.

Депутат назвал действующие меры безопасности в метро Петербурга неэффективными. "Они продемонстрировали полную неэффективность. Этот подход - установить везде рамки - я его критиковал многократно и говорил, что он ни к чему не приведет. Поставили рамки и видеокамеры, но эффекта не принесло", - сказал он.

В понедельник около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Погибли 14 человек, в стационарах города находятся 49 пострадавших, 13 человек уже отпущены домой, получив лечение. Согласно последним данным, возможным исполнителем теракта является уроженец города Ош (юг Киргизии), гражданин России Акбаржон Джалилов 1995 года рождения.