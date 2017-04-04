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Галерея: в Сирии совершена атака на город с помощью химического оружия

Rus.Postimees.ee
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Минимум 18 человек погибли в сирийском городе Хан-Шейхун из-за предположительной газовой атаки. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на расположенный в Лондоне Сирийский центр мониторинга по соблюдению прав человека.

Хан-Шейхун удерживается силами сирийской оппозиции, которая обвиняет в случившемся правительственные войска. По данным связанного с оппозицией портала Orient News, погибших могло быть более сорока, а пострадавших — около двухсот, пишет Lenta.ru.

«Самолеты Асада нанесли три авиаудара. В ходе одного из них применялся отравляющий газ. Симптомы, которые мы видим, не вызваны отравлением хлором — у пострадавших течет слюна», — рассказал порталу один из бойцов оппозиционного ополчения. Twitter-аккаунт Conflict News опубликовал фотографии с места происшествия.

Дамаск отрицает применение химического оружия в ходе гражданской войны, однако Организация по запрещению химического оружия пришла к выводу, что правительственные войска Сирии использовали хлор как минимум дважды в период с 2014 по 2015 год. В России тогда заявили, что встревожены заявлением, однако назвали доклад неубедительным.

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