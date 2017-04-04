В прошлом году выросло число граждан Турции, ходатайствовавших об убежище в Эстонии

В с 2012 по 2015 год от граждан Турции властям Эстонии не поступило ни одного запроса о предоставлении убежища, сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны. В течение прошлого года граждане Турции подали пять ходатайств об убежище в Эстонии: по словам пресс-секретаря, ходатайства подавали семьи и делали это одновременно.

В этом году ходатайств от граждан Турции об убежище в Эстонии не поступало.

В прошлом году выросло также число граждан Турции, ходатайствовавших о срочных видах на жительство, при этом резко выросло число ходатайств от тех, кто приехал в Эстонию с намерением проживать здесь постоянно.

Если, например, в 2012-2015 годах граждане Турции подали от 85 до 98 ходатайств о видах на жительство, то в прошлом году их поступило 153. В 2012-2015 годах граждане Турции не подали ни одного ходатайства о видах на жительство, а в прошлом году подали 23 ходатайства о видах на жительство с целью постоянного проживания.

В эти же годы численность миграций семей удерживалась стабильно в пределах 10-14 ходатайств в год.

После попытки государственного переворота в Турции в июле прошлого года во многих европейских государствах выросла численность ходатайств об убежище от граждан Турции. Так, в Германии политического убежища попросили свыше 250 турецких дипломатов и госслужащих и членов их семей.