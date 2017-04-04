Бывший советник Трампа встречался с российским шпионом

"Позднее правительство США предъявило Подобному и еще двум лицам обвинения в том, что они действовали в качестве незарегистрированных агентов иностранного правительства", - напоминает корреспондент Эли Уоткинс. "Обвинения были предъявлены в январе 2015 года, после того как федеральные следователи разоблачили российскую шпионскую сеть, которая искала информацию о санкциях США и усилиях в сфере разработки альтернативных источников энергии. Пейдж работает консультантом по энергетике", - говорится в статье.

"В документе, поданном в суд правительством США, содержится расшифровка записанного разговора между Подобным и Игорем Спорышевым (еще одним лицом, выявленным при разоблачении шпионской сети) о попытке завербовать некого человека, который обозначен как Male-1. Редакция BuzzFeed News получила подтверждение, что Male-1 - это Пейдж", - говорится в статье.

По мнению автора статьи, на данный момент это наиболее четко задокументированный контакт российской разведки с кем-либо, близким к Трампу. Пейдж добровольно вызвался помогать расследованию сенатского комитета по делам разведки.

"В какой мере Пейдж был связан с предвыборной кампанией Трампа, остается неясным. Прошлым летом он обрел известность, возникнув словно из ниоткуда: Трамп, в то время кандидат в президенты, восхвалял его как одного из своих советников по внешней политике. После сообщений о том, что федеральные следователи проверяют связи Пейджа с российскими официальными лицами, его быстро изгнали из команды Трампа", - говорится в статье.

Уоткинс цитирует стенограмму предполагаемой беседы Подобного со Спорышевым, включенную в судебное дело.

"[Male-1] написал, что извиняется, он ездил в Москву и забыл проверить входящие, но хочет встретиться, когда вернется. По-моему, он идиот и забыл, кто я такой... Его убедил момент с "Газпромом" - думает, если у них будет проект, он может подняться, - сказал Подобный. - Я тоже много пообещал ему. (...) Это метод разведки - обманывать, как еще работать с иностранцами. Обещаешь услугу за услугу. Получаешь от него документы и посылаешь на три буквы". (Перевод с английского текста на сайте издания - прим. ред.)

"В понедельник Пейдж подтвердил в интервью BuzzFeed News, что Male-1 из судебного дела - это он", - продолжает корреспондент. Он сказал, что контактировал с Подобным, но при их общении не затрагивались никакие секретные темы.

Согласно судебному делу, Пейдж познакомился с Подобным в январе 2013 года на конференции по энергетике и вплоть до июня этого года встречался с ним, переписывался с ним по электронной почте и "предоставлял [Подобному] документы об энергетическом бизнесе".

"В интервью BuzzFeed News Пейдж предположил: документ составлен так, чтобы было очевидно, что он и есть человек, связанный с "Газпромом", о вербовке которого говорил Подобный", - говорится в статье.

В досье, составленном бывшим сотрудником MI-6 Кристофером Стилом, "цитировались слова некого кремлевского чиновника, что Кремль пытался наладить отношения с определенными фигурами в США, в том числе с Пейджем, и косвенно финансировал некоторые из их визитов в Россию", передает Уоткинс.

Со своей стороны, Пейдж в марте написал в BuzzFeed News: "Я ничего дурного не делал... В том числе не встречался с кем-либо из тех людей, во встречах с которыми я ложно обвинен в этом Сомнительном Досье".