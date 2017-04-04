Премьер Юри Ратас похвастался по поводу неграждан, но поторопился

В редакцию портала Карина, мать Наташи, обратилась после публикации выдержек из интервью журналиста "Радио Свобода" с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом. В частности, Ратас похвастался достижениями Эстонии в плане решения вопроса безгражданства: «Например, в семье, где у родителей разные паспорта — серый паспорт и паспорт другого государства — дети могут получить эстонский паспорт».

Это заявление оказалось настолько ласкающим слух, что Карина, как и многие другие родители, поняла его так, как, по идее, и должна была понять. Она является лицом без гражданства, у нее серый паспорт. Отец Наташи – гражданин другого государства. «Премьер-министр лично же сказал, что в такой ситуации ребенок имеет право на гражданство Эстонии, и потом никто эту информацию не опровергал и не говорил, что Ратаса не так поняли. Однако в Департаменте полиции и погранохраны мне сказали то, что говорили и раньше: Наташа – гражданка России, а получить гражданство Эстонии она сможет только при условии, если его получу я, или, когда вырастет, сдаст экзамены и будет просить о нем сама».

В первой части этой истории Rus.Postimees разобрался, обратившись и в Департамент полиции и погранохраны, и к министру внутренних дел, социал-демократу Андресу Анвельту. И в полиции, и в МВД нам сказали все то же, что было ранее сообщено матери.

Дьявол кроется в деталях

За это время решился и вопрос с российским гражданством: Посольство РФ в ЭР нашло данные отца и велело матери девочки собирать документы на паспорт. России девочка все же оказалась нужна.

А мы пошли дальше и решили выяснить, так что же означала похвальба премьер-министра, центриста Юри Ратаса перед иностранным журналистам? Советник бюро премьера Наталья Малеус, разобравшись в ситуации, выяснила, что в упомянутом интервью Ратас говорил не о том, что уже существует, а о том, что еще только собираются сделать. «Позиция, озвученная Ратасом, - это часть коалиционного договора», - объяснила Маллеус и привела выдержку из коалиционного договора, заключенного между Центристской партией, Социал-демократической партией и IRL.

«Из коалиционного договора трех партий:

Мы предоставим возможность получения гражданства Эстонской Республики в порядке натурализации родившимся в Эстонии детям, не достигшим 15-летнего возраста, родитель или родители которых является (-ются) лицом (-ами) с неопределенным гражданством или гражданином (-ами) третьей страны, и постоянно проживал(-и) в Эстонии до 20.08.1991, если родители ребенка, или родитель, самостоятельно воспитывающий ребенка, или ребенок, после достижения совершеннолетия, подаст заявление об отказе от гражданства третьей страны».

Сейчас этот пункт находится в разработке, и поправка к закону еще не принята: «Ведомство Анвельта этим занимается». Начинание хорошее, но, как известно, дьявол кроется в деталях. Важным условием получения ребенком «автоматического» гражданства станет отказ родителя-гражданина от гражданства другой страны. Отказаться от гражданства в пользу безгражданства нельзя по уже действующему закону. Значит, этому родителю придется сначала получить гражданство… Эстонии (все остальные страны по определению будут являться "другими"). То есть по сути ничего кардинально отличающегося от уже имеющегося не изменится, поскольку и сегодня дети получают гражданство Эстонии автоматом, если хотя бы один из их родителей является эстонским гражданином.