Премьер Юри Ратас похвастался по поводу неграждан, но поторопился

На прошлой неделе портал Rus.Postimees рассказ историю 13-летней Наташи (имена девочки и ее матери изменены, настоящие редакции известны), которая до последнего времени жила, имея только карточку вида на жительство. Эстония отказывается давать ребенку гражданство, поскольку биологический, но давно не живущий ни в семье, ни в стране отец является гражданином России. А Россия требовала предъявить отца или его документы, чтобы определить, имеет ли Наташа право на российский паспорт.
В редакцию портала Карина, мать Наташи, обратилась после публикации выдержек из интервью журналиста "Радио Свобода" с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом. В частности, Ратас похвастался достижениями Эстонии в плане решения вопроса безгражданства: «Например, в семье, где у родителей разные паспорта — серый паспорт и паспорт другого государства — дети могут получить эстонский паспорт».
Это заявление оказалось настолько ласкающим слух, что Карина, как и многие другие родители, поняла его так, как, по идее, и должна была понять. Она является лицом без гражданства, у нее серый паспорт. Отец Наташи – гражданин другого государства. «Премьер-министр лично же сказал, что в такой ситуации ребенок имеет право на гражданство Эстонии, и потом никто эту информацию не опровергал и не говорил, что Ратаса не так поняли. Однако в Департаменте полиции и погранохраны мне сказали то, что говорили и раньше: Наташа – гражданка России, а получить гражданство Эстонии она сможет только при условии, если его получу я, или, когда вырастет, сдаст экзамены и будет просить о нем сама».
В первой части этой истории Rus.Postimees разобрался, обратившись и в Департамент полиции и погранохраны, и к министру внутренних дел, социал-демократу Андресу Анвельту. И в полиции, и в МВД нам сказали все то же, что было ранее сообщено матери.
Дьявол кроется в деталях
За это время решился и вопрос с российским гражданством: Посольство РФ в ЭР нашло данные отца и велело матери девочки собирать документы на паспорт. России девочка все же оказалась нужна.
А мы пошли дальше и решили выяснить, так что же означала похвальба премьер-министра, центриста Юри Ратаса перед иностранным журналистам? Советник бюро премьера Наталья Малеус, разобравшись в ситуации, выяснила, что в упомянутом интервью Ратас говорил не о том, что уже существует, а о том, что еще только собираются сделать. «Позиция, озвученная Ратасом, - это часть коалиционного договора», - объяснила Маллеус и привела выдержку из коалиционного договора, заключенного между Центристской партией, Социал-демократической партией и IRL.
«Из коалиционного договора трех партий:
Мы предоставим возможность получения гражданства Эстонской Республики в порядке натурализации родившимся в Эстонии детям, не достигшим 15-летнего возраста, родитель или родители которых является (-ются) лицом (-ами) с неопределенным гражданством или гражданином (-ами) третьей страны, и постоянно проживал(-и) в Эстонии до 20.08.1991, если родители ребенка, или родитель, самостоятельно воспитывающий ребенка, или ребенок, после достижения совершеннолетия, подаст заявление об отказе от гражданства третьей страны».
Сейчас этот пункт находится в разработке, и поправка к закону еще не принята: «Ведомство Анвельта этим занимается». Начинание хорошее, но, как известно, дьявол кроется в деталях. Важным условием получения ребенком «автоматического» гражданства станет отказ родителя-гражданина от гражданства другой страны. Отказаться от гражданства в пользу безгражданства нельзя по уже действующему закону. Значит, этому родителю придется сначала получить гражданство… Эстонии (все остальные страны по определению будут являться "другими"). То есть по сути ничего кардинально отличающегося от уже имеющегося не изменится, поскольку и сегодня дети получают гражданство Эстонии автоматом, если хотя бы один из их родителей является эстонским гражданином.
Связанные одной цепью
И еще один момент. Занимаясь этой темой, мы очень внимательно изучали новую редакцию Закона о гражданстве, которая вступила в силу 1 января 2017 года. В частности, там есть два пункта, по которым, если читать закон буквально, Наташа уже теперь имеет право на гражданство Эстонии. Речь идет о 14 статье, в которой сказано, что ребенок может получить гражданство, если один из его родителей официально больше года числится в розыске. Отца девочки полиция официально разыскивает уже больше семи лет.
И еще один пункт, в котором говорится, что если ребенок после развода родителей остался с одним из родителей в Эстонии, а второй из страны уехал, то ребенок может претендовать на гражданство страны. Отца Наташи точно в стране нет, причем достаточно давно, а развод был оформлен через суд.
Ни в полиции, ни в МВД нам толком не объяснили, почему же к Наташе нельзя применить эти два пункта. Очередного дьявола в деталях обнаружила Наталья Малеус, проконсультировавшись с людьми, которые умеют читать законы детально. Причина, по их мнению, заключается в том, что все эти пункты работают для ребенка только в привязке к родителю, который предпринимает все усилия по получению гражданства ЭР: сдает экзамены, проходит проверки, подает необходимые ходатайства. Но из какого конкретно источника (закона, статьи и пр.) эти сведения получены, нам не сообщили.
«Кроме того, по Закону о гражданстве, ребенок до 15 лет может автоматически получить гражданство Эстонии в случае, если у матери нет никакого гражданства. Но при условии, что и ребенок не имеет гражданства другой страны. В конкретном случае, о котором писал портал, родившаяся в 2003 году девочка получила гражданство по отцу-гражданину Российской Федерации. И ребенок не утрачивает автоматически имеющееся гражданство из-за развода родителей.
В сложившейся ситуации для получения эстонского гражданства у ребенка есть два варианта. Вместе с матерью, если та будет ходатайствовать о получении эстонского гражданства: при этом девочка не должна будет выполнять дополнительные условия в виде экзамена на знание государственного языка и Конституции, также от нее не потребуется отказ от гражданства РФ. В таком случае мама и дочь получат гражданство ЭР одновременно.
Другой вариант – подростку самостоятельно ходатайствовать об эстонском гражданстве по достижении 15 лет на общих основаниях, со сдачей требуемых экзаменов. В этом случае гражданство РФ также не является препятствием, до достижения 18 лет у ребенка может быть, наряду с эстонским, гражданство другой страны».