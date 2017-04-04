НХЛ впервые за 20 лет отказалась отпускать своих игроков на зимнюю Олимпиаду

"С целью прекратить все спекуляции на данную тему мы подтверждаем, что в календаре сезона-2017/2018 не будет предусмотрен перерыв на зимние Олимпийские игры. На этом вопрос официально закрыт", - говорится в заявлении лиги.

Отмечается также, что НХЛ была открыта к предложениям всех заинтересованных сторон, но прошло много месяцев, а настоящего диалога так и не получилось, пишет newsru.com.

Таким образом, в Пхенчхане прервется серия из пяти подряд участий в зимних Олимпиадах игроков НХЛ, для которых делалось специальное окно в регулярном чемпионате. С 1998 года на Олимпиадах выступили 706 представителей лиги.

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн в предыдущие месяцы неоднократно повторял, что владельцы клубов выступали против участия в Олимпиаде по многим причинам. Основной из них был 17-дневный перерыв в феврале, когда сезон в лиге американского футбола уже закончен, а в главной бейсбольной лиге еще не начался. Также вызывали опасения возможные травмы игроков. При этом МОК отказывался оплачивать страховки, переезд и проживание легионеров, переложив это бремя на Международную федерацию хоккея.

НХЛ также устроила голосование среди болельщиков с целью определить, хотят ли они, чтобы лига отпустила игроков на Олимпийские игры. 73% респондентов в США и 53% в Канаде ответили на этот вопрос отрицательно.

Профсоюз игроков (НХЛПА) в понедельник выпустил заявление, в котором говорится, что хоккеисты чрезвычайно огорчены и категорически не согласны с недальновидным решением НХЛ не принимать участия в Олимпиаде.

"Любые неудобства, вызванные Олимпиадой в следующем сезоне, являются маленькой жертвой по сравнению с возможностью показать нашу игру и хоккеистов на невероятно огромной международной сцене. НХЛ может считать, что таким образом наказывает МОК или игроков, или и тех и других. Но реальность такова, что это препятствует популяризации хоккея во всем мире. Хоккеисты НХЛ являются патриотами и не смирятся с этим решением просто так", - заявили в профсоюзе.

Отказ НХЛ повышает шансы России на олимпийском хоккейном турнире

Двукратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов выразил мнение, что неучастие игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпийских играх 2018 года увеличит шансы сборной России впервые в истории добыть золото этого престижного турнира.

В понедельник НХЛ объявила, что не будет делать перерыв в регулярном чемпионате ради участия игроков в зимней Олимпиаде - 2018 в южнокорейском Пхенчхане.

"Это увеличивает шансы многих команд. Будем надеяться, что это поможет нам вернуть звание олимпийских чемпионов. Единственное, не пойму, почему МОК и федерация, которые призваны вообще приглашать лучших спортсменов мира, не доработали эту ситуацию. Мне совсем не понятно", - сказал Фетисов агентству "Р-Спорт".

Сборная России ни разу не становилась победителем олимпийского турнира. Ранее хоккеисты команды СССР семь раз побеждали на Играх, а в 1992 году золотую медаль выиграла объединенная команда республик бывшего СССР.

Мнение Фетисова разделяет и бывший наставник национальной команды Владимир Крикунов, руководивший сборной на Олимпиаде 2006 года.

"В целом, шансы нашей сборной значительно повышаются. Помню, как убеждал Олега Знарка возглавить команду и говорил, что еще неясно, примут ли игроки НХЛ участие в Олимпиаде. Звание олимпийского чемпиона бесценно, а пройдет некоторое время, и все забудут, что НХЛовцев не было. Но турнир все равно будет интересным, так как соперники соберут хорошие команды", - сказал Крикунов ТАСС.

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк уверен, что олимпийский турнир пройдет на самом высоком уровне, несмотря на отсутствие игроков НХЛ.

"Главные спонсоры МОК были заинтересованы в турнире высокого уровня на Олимпиаде, поскольку миллионы телезрителей смотрят хоккей. Решение не было принято, но федерация уважает любое решение, которое приняла НХЛ. Будем готовиться к Олимпиаде своими силами. Хорошо, что сейчас об этом сказали, потому что мы будем уже делать календарь и совершенно по-другому готовиться к Играм, надеясь на своих игроков", - сказал Третьяк ТАСС.

По мнению Третьяка, отказ НХЛ отпускать своих игроков на Олимпиаду также не должен повлиять на участие энхаэловцев в предстоящем в мае в Германии и Франции чемпионате мира.