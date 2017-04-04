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Цыбуленко покинул Свободную партию: исключение Криштафовича стало последней каплей

Rus.Postimees.ee
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Евген Цыбуленко | ФОТО: Частный архив

Профессор права, преподаватель Таллиннского технического университета Евген Цыбуленко покинул Свободную партию, в которой он состоял с 15 октября 2014 года, пишет Rus.Err.

"Решение выйти из партии назрело давно, но не буду скрывать, исключение из Свободной партии Евгения Криштафовича еще больше подтолкнуло меня к такому шагу. Можно сказать, стало последней каплей. Криштафович был в партии внутренним оппозиционером. Можно по-разному относиться к его деятельности, но внутренняя оппозиция - это естественная часть демократического общества. Без оппозиции Свободной партии, да и любой другой политической силе, грозит застой", - объяснил Цыбуленко.

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