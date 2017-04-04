Цыбуленко покинул Свободную партию: исключение Криштафовича стало последней каплей

"Решение выйти из партии назрело давно, но не буду скрывать, исключение из Свободной партии Евгения Криштафовича еще больше подтолкнуло меня к такому шагу. Можно сказать, стало последней каплей. Криштафович был в партии внутренним оппозиционером. Можно по-разному относиться к его деятельности, но внутренняя оппозиция - это естественная часть демократического общества. Без оппозиции Свободной партии, да и любой другой политической силе, грозит застой", - объяснил Цыбуленко.