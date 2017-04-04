Служба безопасности Украины предложила России помощь в расследовании теракта в метро Петербурга

"Есть версии (у СБУ), мы их пока не комментируем. Все государства, которые имеют опыт борьбы с терроризмом, откликнутся на любые заявления. Если нужно будет, мы тоже можем помочь, как и другие государства, которые уже сделали заявления", - приводит его слова Newsru.com.

Представитель СБУ также выразил сочувствие семьям погибших и пострадавшим в теракте. Ранее глубокие соболезнования родственникам и близким погибших при теракте выразил глава МИД Украины Павел Климкин. "Выражаю соболезнования семьям погибших и пострадавших", - написал он на своей странице в Twitter.

При этом на высшем уровне Киев не выражал Москве соболезнований (президент Украины Петр Порошенко, похоже, проигнорировал трагедию).

Отметим, что ранее СБУ неоднократно обвиняла Кремль в организации различных инцидентов на территории страны.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга в вагоне метро на перегоне между "Сенной площадью" и "Технологическим институтом" произошел днем 3 апреля. По последним данным, погибли 14 человек, 49 находятся в больницах.

В Генеральной прокуратуре РФ взрыв квалифицировали как теракт. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.