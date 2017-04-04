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Популярный в Эстонии британский интернет-магазин обрадовался Брекзиту

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: SUZANNE PLUNKETT/REUTERS

Ориентированный на молодежь интернет-магазин ASOS повысил прогнозы продаж на этот год, поскольку удешевление фунта привело к росту числа покупок, пишет Majandus.

После решения Великобритании покинуть Евросоюз в июле прошлого года стоимость фунта стерлингов достигла 30-летнего минимума, пишет BusinessInsider.

Согласно сообщению ASOS, Брекзит положительно повлиял на продажи. Две трети оборота интернет-магазина приходится на покупки, совершенные из-за пределов Великобритании. Благодаря ослабленному фунту товары можно покупать по более выгодным ценам. По состоянию на конец февраля рост продаж в интернет-магазине ASOS составил 38 процентов.

По словам руководителя ASOS Ника Бейтона, сложившаяся ситуация способствует достижению поставленной задачи — стать интернет-магазином номер один в мире среди 20-летних модников.

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