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Эстонский оператор не возьмет с клиентов деньги за звонки и СМС из Россиии

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Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Peter Kovalev/ITAR-TASS

В связи с терактом в метро Петербурга клиентам Telia и Diil, которые находились во время взрыва в России, не будут выставлены счета за использование телефона вчера и сегодня.

По решению руководства компании всем имеющим договоры с Telia и Diil клиентам, а также клиентам, пользовавшимся 3 и 4 апреля разговорными картами этих компаний для звонков и отправки СМС из России в Эстонию, такие звонки и СМС являются бесплатными.

Бесплатными будут считаться и принятые клиентами в России звонки и СМС из Эстонии. Всех находящихся в России клиентов Telia известит сообщениями.

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