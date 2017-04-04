Эстонский оператор не возьмет с клиентов деньги за звонки и СМС из Россиии

По решению руководства компании всем имеющим договоры с Telia и Diil клиентам, а также клиентам, пользовавшимся 3 и 4 апреля разговорными картами этих компаний для звонков и отправки СМС из России в Эстонию, такие звонки и СМС являются бесплатными.

Бесплатными будут считаться и принятые клиентами в России звонки и СМС из Эстонии. Всех находящихся в России клиентов Telia известит сообщениями.