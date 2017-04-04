Эстонский оператор не возьмет с клиентов деньги за звонки и СМС из Россиии

Эстонский оператор не возьмет с клиентов деньги за звонки и СМС из Россиии1
4 апреля 2017 г., 14:12
В связи с терактом в метро Петербурга клиентам Telia и Diil, которые находились во время взрыва в России, не будут выставлены счета за использование телефона вчера и сегодня.
По решению руководства компании всем имеющим договоры с Telia и Diil клиентам, а также клиентам, пользовавшимся 3 и 4 апреля разговорными картами этих компаний для звонков и отправки СМС из России в Эстонию, такие звонки и СМС являются бесплатными.
Бесплатными будут считаться и принятые клиентами в России звонки и СМС из Эстонии. Всех находящихся в России клиентов Telia известит сообщениями.