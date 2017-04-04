Блогеры-путешественники поделились секретами успеха

Пара познакомилась в марте 2016 года во время путешествия по Фиджи и с тех пор не расставалась. За это время молодые люди посетили 45 стран и накопили на двоих 3 млн подписчиков в Instagram. При этом только за первые девять месяцев знакомства молодых людей число подписчиков Лорен выросло на 700 000, а Джека — на 500 000. Снимки блогеров настолько впечатлили пользователей Сети, что заказы на работу им теперь присылают мировые бренды, в том числе Disney и AirBnB, сообщает "Моя Планета".

По словам Морриса, сделать идеальную фотографию можно в любом самом многолюдном месте. Весь секрет заключается в том, чтобы прийти туда через час после восхода солнца, пока к месту съемок еще не набежали туристы.

Кроме того, Джек сообщил, что обычно не использует фильтры Instagram для своих фото и работает в программе Lightroom, стараясь самостоятельно делать кадры похожими по стилю.

«Также я смотрю на свои фото и пытаюсь понять, каким должно быть следующее изображение, чтобы оно хорошо смотрелось с остальными кадрами», — рассказал Моррис Daily Mail.

Он также отметил, что все снимки они с Лорен делают с помощью штатива и пульта дистанционного управления или таймера.

По словам блогера, они с Лорен стараются сбалансировать свою жизнь дома на Бали с рабочими поездками и путешествиями для собственного удовольствия. «Мы стараемся каждый месяц посетить хотя бы одну новую страну, не связанную с нашей работой», — добавил Моррис.

В конце прошлого года СМИ заметили Instagram-блогера под ником @diana_alexa, которая приложила массу усилий, делая копии снимков Джека и Лорен, однако цель их создания так и осталась загадкой.