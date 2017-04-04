Картина дня: новые жертвы теракта в Санкт-Петербурге, назван предполагаемый смертник, Эстония предложила России помощь

С места событий

Вчера в Петербурге произошел взрыв, в результате которого погибли 14 и пострадал 51 человек. Эстонский корреспондент побывал на месте происшествия и пообщался с петербуржцами, пришедшими на место трагедии. Читать далее... Смотрите также галерею Rus.Postimees в Санкт-Петербурге спустя полтора часа после теракта.

Количество жертв выросло

"Сегодня можно констатировать смерть 14 человек: 11 на месте происшествия и трое скончались в агонирующем состоянии от травм, несовместимых с жизнью", - сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова журналистам в Петербурге во вторник. Читать далее...

Назван предполагаемый смертник

Взрыв в петербургском метро в понедельник, по предварительным данным, осуществил террорист-смертник. Его личность установлена. Читать далее...

Эстония предложила помощь в расследовании теракта

Министр внутренних дел Эстонии Андрес Анвельт выразил соболезнование жертвам взрыва, произошедшего в понедельник в петербургском метро, и сообщил, что Эстония готова оказать следственным органам России помощь в расследовании теракта. Читать далее...

Похитительница ребенка обвиняется в убийстве

В понедельник в Германии перед судом предстала эстонка, которая, согласно обвинению, 23 июня прошлого года убила в Кёльне кухонным ножом своего друга. Эта же женщина привлекла внимание СМИ полтора года назад, когда без разрешения забрала из немецкого детского дома своего ребенка и сбежала с ним в Эстонию. Читать далее...

Деревенский житель принял военных за воров и схватился за пистолет

На прошлой неделе в ночь на четверг один из жителей Варангу взял на мушку служащих Сил обороны. Мужчина принял их за воров, потому что жителей деревни вовремя не предупредили о военных учениях. Читать далее...

Цыбуленко покинул Свободную партию

Профессор права, преподаватель Таллиннского технического университета Евген Цыбуленко покинул Свободную партию, в которой он состоял с 15 октября 2014 года. Читать далее...

ДТП в Мустамяэ

Сегодня около 11.00 в Таллинне на Таммсааре-теэ столкнулись легковой автомобиль Mazda и грузовик Mercedes-Benz. Читать далее...

Что творится на наших парковках?

Когда в начале марта Эстонский фонд дорожного страхования (LKF) начал информировать жителей столицы о слишком узких парковках, Tartu Postimees поинтересовался в фонде, а какова ситуация в Тарту. У LKF есть данные о трех крупнейших торговых центрах Тарту, больше измерить не успели. Читать далее...