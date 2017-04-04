Вне дома: обед на пароме Silja Serenade

Юбилейное меню будет действовать в ресторанах a la carte на финско-шведских паромах до 31 декабря. Так что, отправляясь из одной столицы в другую, вы имеете шанс его попробовать.

Фото: Сами Питканен / Silja Line

Карпаччо из оленины. Фото: Вера Копти.

Сезонные грибы и овощи в тесте. Фото: Вера Копти.

Плод совместной работы девяти шеф-поваров, оно состоит из карпаччо из оленины с маринованными овощами в качестве холодной закуски, вегетарианского блюда – чего-то вроде большого равиоля с грибами, двух горячих блюд и десерта, о которых хочется рассказать подробнее. Прежде всего потому, что это – хорошо известная всем и всеми же хорошо забытая классика.

Знаете ли вы, кто такая пани Валевска? Ну конечно же – это польская красотка-аристократка, возлюбленная Наполеона. По легенде, один французский повар придумал рецепт и посвятил его Марии Валевской. Блюдо следует готовить из нежной белой рыбы – в оригинале это была рыба-соль. Можно приготовить и палтус. Финские повара взяли филе судака, запекли его, как положено, в сырно-сливочном соусе, а подали с креветками, грибами, картофельным пюре и ажурным ломтиком самого настоящего трюфеля.

Валевска. Рыба в честь возлюбленной Наполеона. Фото: Вера Копти.

Пошаговый рецепт блюда в исполнении российского звездного повара Ильи Лазерсона вы сможете посмотреть на видео, перейдя по ссылке или найдя видео внизу.

Рыба получается нежнейшая, и готовить ее нетрудно. Это по-настоящему деликатесное блюдо украсит ваш стол даже без трюфеля и креветок.

А вот мясное блюдо из юбилейного меню надо готовить строго по рецепту. Потому что иначе оно должно просто называться по-другому. Поясню. Любители вкусной еды и путешествий наверняка бывали в Вене и там пробовали знаменитый венский шницель – огромный, на всю тарелку, тончайший и тающий во рту кусок хорошей телятины в панировке. Повара из Silja Line пошли дальше – они включили в меню шницель «Oscar». В отличие от классического венского, он подается со спаржей и лобстером и имеет свою, шведскую историю.

Шницель"Оскар". Фото: Вера Копти.

Впервые этот шницель был подан королю Швеции Оскару II в 1897 году на банкете в ресторане «Оперный подвал», который существует до сих пор в здании Национальной Оперы и считается одним из самых дорогих и престижных заведений шведской столицы. Банкет был посвящен двадцатипятилетию правления монарха. Так что и мы приобщились. Чертовски вкусно, господа!

Десерт: карамелизированные яблоки и ванильное мороженое. Фото: Вера Копти.

На десерт была подана своеобразная вариация тарт-татена, пирога с яблоками. Прелесть в том, что теста в десерте не было вообще – только карамелизированные яблоки и ванильное мороженое.

Смотрите видео и готовьте рыбу Walewska.