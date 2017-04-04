В связи с сообщениями о применении химоружия в Сирии требуют созвать Совбез ООН

"Я потребовал созыва срочного заседания Совета Безопасности ООН", - говорится в заявлении Ж.-М.Эро, опубликованном на сайте МИД Франции.

Французская сторона считает, что на заседании следует обсудить сообщения о возможном применении химоружия в Сирии.

"Перед лицом действий такого серьезного характера, которые наносят ущерб международной безопасности, я призываю к тому, чтобы каждый брал на себя ответственность", - отмечается в заявлении министра.

"Использование химического оружия представляет собой нарушение Конвенции о запрещении химоружия и является свидетельством жестокости, жертвами которой на протяжении стольких лет становится сирийский народ" - говорится в документе.

Ранее в ряде СМИ появились сообщения об атаке на город Хан-Шейхун в провинции Идлиб при помощи боеприпасов с отравляющими веществами, в результате которой, по некоторым данным, погибло не менее 58 человек. Оппозиционеры возложили ответственность за эту атаку на Дамаск.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что ответственность за случай применения химоружии на сирийской территории несет президент Сирии Башар Асад. "Очевидно, что основная ответственность лежит на режиме, потому что на нем лежит ответственность по защите людей, а не по атаке населения", - заявила она.